Ganjar Milenial Beri Bantuan Tandon Air untuk Warga yang Alami Kekeringan di Makassar

MAKASSAR - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) Sulawesi Selatan (Sulsel) bergerak cepat membantu masyarakat di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang tengah mengalami krisis air bersih imbas kemarau berkepanjangan.

Pada Jumat (3/11/2023), para pendukung Ganjar Pranowo ini memberikan tandon berisi penuh air bersih kepada masyarakat setempat. Ratusan keluarga di Panakkukang turut merasakan manfaat bantuan ini untuk menghadapi krisis air.

BACA JUGA:

Koordinator Daerah GMC Kota Makassar, Ilham Hafid mengatakan, bantuan tersebut diberikan atas permintaan warga setempat yang meminta bantuan kepada relawan GMC.

"Ada beberapa warga datang ke posko GMC, mengatakan bahwa di Kecamatan Panakukkang mereka itu sudah terdampak (krisis air) tiga minggu lamanya," kata Ilham.

BACA JUGA:

Penuturan Ilham, musim kemarau berkepanjangan telah membuat warga di daerah tersebut telah menghadapi krisis air bersih. Banyak warga yang kesulitan mendapatkan air bersih, khususnya untuk konsumsi.

Banyak sumber air yang ada, disebut Ilham telah mengalami kekeringan. Banyak warga terpaksa harus mengambil air hingga ke kampung lain.

"Menurut kami dari tim riset atau yang terjun langsung ke daerah ini, menurut kami cukup parah (kekeringan yang terjadi). Warga yang ambil air di sini itu ada dari kelurahan lain," katanya.