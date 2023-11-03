Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Fun Futsal Putri

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |19:31 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Fun Futsal Putri
Sosialisasikan Ganjar, relawan gelar fun futsal putri. (Ist)
BANYUASIN - Sukarelawan Ganjar Pranowo yakni Srikandi Ganjar melanjutkan upaya untuk merangkul masyarakat melalui kegiatan bermanfaat.

Salah satunya dengan mengadakan fun futsal bersama komunitas yang ada di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Fun futsal tersebut digelar di Lapangan Futsal Garuda, Jalan Sukawaras, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Korwil Srikandi Ganjar Sumsel, Nur Indah Haryani, menyebut ada ratusan perempuan milenial yang ikut dalam fun futsal itu.

"Kami mengajak perempuan milenial untuk melakukan kegiatan olahraga yakni fun futsal bersama komunitas futsal putri," katanya dalam keterangannya, Jumat (3/11/2023).

Indah menyebut, futsal merupakan permainan bola yang dimainkan dua regu, yang masing-masing beranggotakan lima orang.

"Hampir sama dengan bermain sepak bola, futsal juga bertujuan mencetak gol lebih banyak supaya menjadi pemenang. Bedanya, olahraga ini berlangsung di lapangan lebih kecil, serta dimainkan dua tim dengan masing-masing menurunkan lima pemain," tuturnya.

Indah menuturkan, sesuai dengan pola geraknya, futsal dapat menggerakkan hampir seluruh organ tubuh, yang kemungkinan dapat meningkatkan kemampuan daya tahan jantung, paru, kekuatan otot, daya tahan otot, daya ledak otot, kelentukan, komposisi tubuh, dan faktor psikologi remaja.

