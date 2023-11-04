5 Negara Asia Ini Dukung Israel dalam Perang Lawan Hamas, Termasuk India

JAKARTA – Banyak negara yang mengecam dan mengutuk perang yang terjadi antara Israel dan Hamas. Perang ini sudah menewaskan lebih dari 9.000 orang di Gaza dan puluhan ribu orang terluka.

Meski banyak negara yang mengecam, namun ada beberapa negara yang diketahui mendukung Israel dalam perang tersebut.

Berikut lima negara di Asia yang mendukung Israel dalam perang melawan Hamas dilansir berbagai sumber:

1. Filipina

Filipina dan Israel telah menandatangani perjanjian persahabatan sejak 26 Februari 1958. Bahkan dalam sejarahnya, Rodrigo Duterte mencatatkan sejarah sebagai presiden Filipina pertama yang pernah menginjakkan kaki di Israel. Namun kedua negara ini baru membuka kedutaan besar pada 1962.

2. Vietnam

Vietnam mengakui kedaulatan Israel sebagai negara sejak 1993 dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1994. Vietnam dan Israel memiliki kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pertanian, sains, teknologi, dan pendidikan. Karena itu, hubungan kedua negara ini cukup berkembang baik. Namun Vietnam juga menjadi negara yang mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

3. Singapura

Singapura mengakui kedaulatan Israel sebagai sebuah negara sejak 1969. Kemudian negara ini menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dimulai pada 1970. Singapura dan Israel memiliki kerjasama di bidang pertahanan, perdagangan, teknologi, dan pendidikan.