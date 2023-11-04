Warga Jawa Barat Antusias Sambut Lodaya-Siliwangi Ride 2023





TASIKMALAYA – Masyarakat Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran, antusias menyambut lomba balap sepeda ‘Lodaya Siliwangi Ride 2023’ yang berlangsung Sabtu, (4/11/2023).

Sebanyak 500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia ini dilepas secara langsung oleh Kapolda Jabar, Irjen PolAkhmad Wiyagus dan disampingi Kasdam III Siliwangi, Brigjen TNI Agus Saepul, dan Ketua Pengprov ISSI Jabar, Iman Firmansyah, di Alun-alun, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Ratusan peserta akan menyusuri rute Tasikmalaya-Pangandaran 174 kilometer ini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat Tasikmalaya dan sekitarnya. Sejak pukul 05.30 WIB, masyarakat sudah mendatangi Alun-alun Kota Tasikmalaya untuk melihat secara langsung lomba balap sepeda tersebut.

‘’Ini event yang sangat langka di Tasikmalaya. Masyarakat bisa melihat langsung atlet-atlet balap sepeda tingkat nasional,’’ kata Cecep Hidayat (45 tahun) warga Kota Tasikmalaya.

Sepanjang jalan yang dilalui, masyarakat antusias memberikan semangat kepada para peserta. Ratusan pesertra ini dilepas dari Alun-Alun Kota Tasikmalaya di Jl Otto Iskandardinata, kemudian menyusuri Jl KH HZ Mustofa, Jl Raya Cibalong, Sindangkerta, Cipatujah, Cimerah, dan berakhir di Alun-alun Paamprokan, Kabupaten Pangandaran.

‘’Jarang-jarang lihat balapan seperti ini. Sangat meriah,’’ ujar salah satu warga Kota Tasikmalaya lainnya, Rita (53).

Ketua Pengprov ISSI Jawa Barat, Iman Firmansyah, mengapresiasi Polda Jawa Barat yang telah menyelenggarakan lomba balap sepeda yang cukup prestisius ini. Ia menilai, lomba ini tak hanya diikuti oleh patlet dari Jawa Barat saja tapi pembalap dari luar daerah pun ikut ambil bagian.

‘’Event ini diikuti oleh sejumlah pembalap kaliber nasional dari klub terkemuka di tanah air. Ini tentunya menjadi catatan bagi prestasi cabang balap sepeda di Jawa Barat,’’ pungkasnya.