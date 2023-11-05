Dalami Kasus Kakak Bacok Adik Kandung di Lampung, Polisi: Pelaku Kabur

BANDAR LAMPUNG - Polisi masih mendalami motif perkara pembacokan seorang kakak terhadap adik kandungnya di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandarlampung.

Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dennis Arya Putra membenarkan adanya peristiwa tragis tersebut.

"Benar (ada peristiwa). Laporan model A karena sampai saat ini belum ada laporan dari korban maupun keluarganya. Sedang ditangani Polsek Sukarame," ujar Dennis, Sabtu (4/11/2023).

Menurut Dennis, saat ini korban bernama Koko (40) masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Urip Sumoharjo (RSUD) Bandarlampung.

Kapolsek Sukarame Kompol Warsito menambahkan, usai kejadian pelaku Tias (45) langsung pergi meninggalkan rumahnya dan belum kembali.

"Sampai saat ini juga pelaku yang merupakan kakak kandung korban masih pergi dari rumahnya," kata Kapolsek.

Warsito menuturkan, dia mendapatkan informasi bahwa persoalan tersebut dikarenakan masalah keluarga antara kakak dan adik.