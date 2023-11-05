Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Bela Palestina, Relawan Ganjar Ajak Santri Ponpes di Palembang Gelar Pelatihan Desain Grafis

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |14:51 WIB
Bela Palestina, Relawan Ganjar Ajak Santri Ponpes di Palembang Gelar Pelatihan Desain Grafis
Relawan Ganjar gelar peltihan desain grafis sebagai saah satu bentuk aksi bela Palestina (Foto: Istimewa)
PALEMBANG - Para santri pondok pesantren di Kota Palembang menunjukkan dukungan terhadap Palestina melalui kegiatan doa bersama dan pelatihan desain grafis yang digelar para sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG).

Kegiatan yang dilakukan di Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badaruddin Kecamatan Sukarami, Kota Palembang pada, Sabtu 4 November 2023, sore itu termasuk dalam rangkaian program safari pondok pesantren yang dilakukan SDG.

"Diadakannya pelatihan desain grafis sebagai bentuk antusiasme kita (mengikuti) aksi bela Palestina karena sama-sama kita ketahui bahwasanya Palestina sedang berjuang membela negaranya, untuk memerdekakan negaranya," kata Koordinator SDG Sumatera Selatan, Paisal Tanjung, dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (5/11/2023).

Dalam pelatihan tersebut, para santri diarahkan untuk membuat poster berisi dukungan untuk Palestina yang nantinya bisa mereka bisa sebarkan di media sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel.

Kemampuan mendesain menggunakan komputer maupun telepon pintar saat ini sudah banyak dikuasai oleh berbagai kalangan sehingga perlu diikuti para santri di pondok pesantren. Kondisi tersebut terjadi seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin canggih sehingga kebutuhan masyarakat terhadap jasa desain grafis juga terus meningkat dan menjadi potensi ekonomi yang menguntungkan.

Selain menggelar pelatihan desain grafis dengan tema bela Palestina, para santri juga diajak untuk melakukan doa bersama untuk rakyat Palestina dan kelancaran Pemilihan Umum 2024.

"Kami juga mohon untuk didoakan supaya Pemilu 2024 terlaksana dengan adil dan aman. Kemudian, kami juga minta mendoakan untuk saudara-saudara yang ada di Palestina semoga mereka diberikan ketabahan, kesehatan dan kekuatan atas musibah yang mereka alami sekarang," tuturnya.

