PDIP Ajak Tim Pemenangan Gencarkan Sosialisasi Ganjar-Mahfud MD di NTB

MATARAM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengajak Tim Pemenangan Daerah (TPD) pasangan capres-cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk gencar melakukan sosialisasi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Demikian disampaikan Hasto saat berdiskusi sdengan pimpinan partai politik di daerah Mataram, NTB. Dalam diskusi tersebut, hadir Ketua DPD PDIP NTB Rahmat Hidayat; Ketua DPD Partai Hanura, Ahmad Dahlan; dan Ketua DPW PPP NTB Muzihir. Sementara Ketua DPW Partai Perindo NTB, Muhammad Khairul Rizal berhalangan hadir.

BACA JUGA: Max Verstappen Beberkan Kunci Sukses Menangkan Sprint Race F1 GP Brasil 2023

"Mari bergotong royong termasuk bersama relawan untuk sosialisasikan Pak Ganjar dan Prof Mahfud di wilayah NTB. Mulai dari sosoknya, prestasi, rekam jejaknya dan hal-hal yang perlu diketahui masyarakat," kata Hasto kepada wartawan, Minggu (5/11/2023).

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganja-Mahfud tersebut berharap mengatakan struktur tim pemenangan daerah agar segera disempurnakan. Apalagi, dalam waktu dekat Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera melakukan pengesahan paslon dan pengambilan nomor urut.