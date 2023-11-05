Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

PDIP Ajak Tim Pemenangan Gencarkan Sosialisasi Ganjar-Mahfud MD di NTB

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |19:45 WIB
PDIP Ajak Tim Pemenangan Gencarkan Sosialisasi Ganjar-Mahfud MD di NTB
Tim Pemenangan sosialisasi Ganjar-Mahfud MD (Foto: tangkapan layar)
MATARAM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengajak Tim Pemenangan Daerah (TPD) pasangan capres-cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk gencar melakukan sosialisasi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Demikian disampaikan Hasto saat berdiskusi sdengan pimpinan partai politik di daerah Mataram, NTB. Dalam diskusi tersebut, hadir Ketua DPD PDIP NTB Rahmat Hidayat; Ketua DPD Partai Hanura, Ahmad Dahlan; dan Ketua DPW PPP NTB Muzihir. Sementara Ketua DPW Partai Perindo NTB, Muhammad Khairul Rizal berhalangan hadir.

"Mari bergotong royong termasuk bersama relawan untuk sosialisasikan Pak Ganjar dan Prof Mahfud di wilayah NTB. Mulai dari sosoknya, prestasi, rekam jejaknya dan hal-hal yang perlu diketahui masyarakat," kata Hasto kepada wartawan, Minggu (5/11/2023).

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganja-Mahfud tersebut berharap mengatakan struktur tim pemenangan daerah agar segera disempurnakan. Apalagi, dalam waktu dekat Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera melakukan pengesahan paslon dan pengambilan nomor urut.

