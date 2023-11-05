Kembali Tangkap 2 Teroris di Sukabumi, Densus 88 Lakukan Penggeledahan

SUKABUMI - Sebanyak 2 orang terduga teroris warga Kebonpedes, kembali ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Setelah melakukan penangkapan tersebut, Densus dibantu personil Polres Sukabumi Kota melakukan penggeledahan di lokasi.

Informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, penangkapan kedua terduga teroris tersebut dilakukan di Kampung Lemburhuma, Desa Bojongsawah, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu 1 November 2023 lalu. Kemudian penggeledahan dilakukan pada Minggu 5 November 2023.

Pantauan di lokasi pengeledahan, tim Densus 88 Antirteror Polri berompi penyidik TPT yang dibantu puluhan personel dari jajaran Polres Sukabumi Kota melakukan penggeledahan di 2 rumah terduga teroris yang ditangkap terlebih dahulu pada hari sebelumnya.

Ketua RW setempat, Andi Priyatna mengatakan bahwa dirinya diminta oleh Polres Sukabumi Kota untuk mendampingi para petugas Densus 88 saat melalukan proses penggeledahan kepada tempat tinggal kedua terduga teroris tersebut.

"Tadi jam 09.30 WIB kita mendampingi pihak kepolisian untuk penggeledahan dua rumah yang mereka sudah tertangkap dan kami hanya mendampingi kepolisian untuk menggeledah rumah mereka berdua," ujar Andi kepada MNC Portal Indonesia.