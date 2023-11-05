Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penyiar Radio di Filipina Ditembak Mati Saat Siaran Langsung

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |20:49 WIB
Penyiar Radio di Filipina Ditembak Mati Saat Siaran Langsung
Juan Jumalon. (Foto: Facebook/94.7 Gold FM Calamba)
A
A
A

MANILA - Seorang pembawa berita radio di Filipina ditembak mati saat melakukan siaran langsung. Juan Jumalon, yang dikenal sebagai DJ Johnny Walker, ditembak di dalam studio rumahnya, kata polisi.

Presiden Marcos Jr mengutuk pembunuhan jurnalis radio tersebut "dengan sekeras-kerasnya". 

Empat jurnalis telah terbunuh sejak Marcos Jr menjabat pada Juni 2022, kata Persatuan Jurnalis Nasional di Filipina.

“Serangan ini bahkan lebih terkutuk karena terjadi di rumah Jumalon sendiri, yang juga berfungsi sebagai stasiun radio,” kata serikat pekerja tersebut sebagaimana dilansir BBC.

Jumalon sedang melakukan siaran langsung di Facebook sekira pukul 05:30 waktu setempat ketika tersangka memasuki ruang rekaman dan menembaknya.

Menurut media setempat, dengan mengutip sumber-sumber kepolisian, tersangka meminta izin memasuki ruang radio Jumalon untuk mengumumkan "sesuatu yang penting saat siaran."

Polisi mengaku sudah mengamankan rekaman CCTV di kawasan tersebut. 

Siaran Jumalon biasanya ditayangkan di halaman Facebook 94.7 Gold Mega Calamba FM yang memiliki sekira 2.400 pengikut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/18/3171572/demo_di_filipina-GdOA_large.jpg
Filipina Membara! Demo Gen Z Ganyang Koruptor Rusuh, Massa dan Polisi Saling Serang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/18/3121338/rodrigo_duterte-wSQW_large.jpg
Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap Terkait Perang terhadap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/18/3032878/tak-pedulikan-latihan-militer-filipina-as-china-terus-tingkatkan-tekanan-di-laut-cina-selatan-u4GheWav2N.jpg
Tak Pedulikan Latihan Militer Filipina-AS, China Terus Tingkatkan Tekanan di Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/18/3029975/panglima-militer-presiden-filipina-perintahkan-deeskalasi-ketegangan-di-laut-cina-selatan-gSe5rRNiTb.jpg
Panglima Militer: Presiden Filipina Perintahkan Deeskalasi Ketegangan di Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/18/3024540/filipina-peringatkan-konflik-di-laut-china-selatan-dapat-berujung-perang-gMVxUpPtDS.jpg
Filipina Peringatkan Konflik di Laut China Selatan Dapat Berujung Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/18/3017195/gunung-berapi-meletus-semburkan-abu-setinggi-5-km-pemerintah-filipina-naikkan-tingkat-kewaspadaan-mcu9aEp7Am.jpg
Gunung Berapi Meletus Semburkan Abu Setinggi 5 Km, Pemerintah Filipina Naikkan Tingkat Kewaspadaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement