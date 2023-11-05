Diterjang Angin Kencang, Pohon Roboh Halangi Jalan Menuju Wisata Candi Muarojambi

MUAROJAMBI - Akibat diterjang angin kencang Minggu (5/11/2023) sore, sebuah pohon duku yang sudah kering tumbang di tengah jalan raya menuju lokasi wisata percandian Muarojambi, di Kabupaten Muarojambi, Jambi.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun lalu lintas menuju ke percandian dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan panjang.

Warga setempat yang mengetahui kejadian tersebut, dengan suka rela memotong ranting dan cabang pohon duku yang sudah mengering tersebut.

Dengan peralatan seadanya, berupa parang terlihat seorang emak-emak dibantu seorang pria membersihkan pohon tumbang tersebut.

Sementara, kendaraan roda empat dan roda dua yang akan melintas terpaksa bersabar menunggu selesainya proses pembersihan pohon tumbang tersebut.

"Di tiup angin tadi. Jadi pohon duku kering ini roboh menghalangi jalan raya menuju candi Muarojambi," ungkap Junaina, warga setempat, Minggu (5/11/2023).

Diakuinya, jalan menuju wisata percandian Muarojambi banyak terdapat pohon kering. "Banyak pohon duku yang mati dan kondisinya sudah kering," tuturnya.

Junaina juga menambahkan, proses pembersihan pohon tumbang berlangsung agak lama.

"Kita hanya menggunakan parang untuk membersihkan ranting dan cabang pohon duku yang tumbang ini, karena mesin sin saw yang ada lagi rusak," imbuhnya.