Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diterjang Angin Kencang, Pohon Roboh Halangi Jalan Menuju Wisata Candi Muarojambi

Azhari Sultan , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |20:44 WIB
Diterjang Angin Kencang, Pohon Roboh Halangi Jalan Menuju Wisata Candi Muarojambi
Pohon tumbang di Muarajambi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

MUAROJAMBI - Akibat diterjang angin kencang Minggu (5/11/2023) sore, sebuah pohon duku yang sudah kering tumbang di tengah jalan raya menuju lokasi wisata percandian Muarojambi, di Kabupaten Muarojambi, Jambi.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun lalu lintas menuju ke percandian dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan panjang.

Warga setempat yang mengetahui kejadian tersebut, dengan suka rela memotong ranting dan cabang pohon duku yang sudah mengering tersebut.

Dengan peralatan seadanya, berupa parang terlihat seorang emak-emak dibantu seorang pria membersihkan pohon tumbang tersebut.

Sementara, kendaraan roda empat dan roda dua yang akan melintas terpaksa bersabar menunggu selesainya proses pembersihan pohon tumbang tersebut.

"Di tiup angin tadi. Jadi pohon duku kering ini roboh menghalangi jalan raya menuju candi Muarojambi," ungkap Junaina, warga setempat, Minggu (5/11/2023).

Diakuinya, jalan menuju wisata percandian Muarojambi banyak terdapat pohon kering. "Banyak pohon duku yang mati dan kondisinya sudah kering," tuturnya.

Junaina juga menambahkan, proses pembersihan pohon tumbang berlangsung agak lama.

"Kita hanya menggunakan parang untuk membersihkan ranting dan cabang pohon duku yang tumbang ini, karena mesin sin saw yang ada lagi rusak," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183798/potong-fgB8_large.jpg
Pemprov DKI Fokus Potong Pohon Besar di Enam Lokasi Jelang Musim Penghujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183795/pohon-aP27_large.jpg
Pohon Tumbang di Kedaung Tangsel, Bocah Perempuan Alami Luka-luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183586/pohon_tumbang-b9mt_large.jpg
Pohon Beringin di Depan Kemenko Perekonomian Tumbang Timpa Dua Taksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181094/viral-VSQp_large.jpg
Breaking News! Hujan Deras Sebabkan Pohon Tumbang dan Timpa 3 Mobil di Bioskop Megaria Cikini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180334/pohon-8Khd_large.jpg
5 Mobil Terdampak Pohon Tumbang di Dharmawangsa, 1 Luka dan 1 Tak Sadarkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179799/pramono_anung-rwvh_large.jpg
Gubernur Pramono Perintahkan Pemotongan Massal Pohon Tua di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement