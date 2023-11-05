Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Konsumsi Narkoba, Pria di Banyuasin Hendak Rudapaksa Istri Teman Sendiri

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |20:36 WIB
Usai Konsumsi Narkoba, Pria di Banyuasin Hendak Rudapaksa Istri Teman Sendiri
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

BANYUASIN - MD (39) seorang pria di Banyuasin ditangkap polisi setelah berupaya hendak merudapaksa istri temannya, aksi tersangka gagal karena korban melawan dan berteriak minta tolong.

Kapolsek Tungkal Ilir Iptu Panji Nugroho mengatakan bahwa aksi bejat tersangka itu berawal dari tersangka dijemput oleh suami korban untuk konsumsi narkoba di rumah korban.

“Setelah mengkonsumsi narkoba suami korban ini pergi keluar rumah, sedangkan tersangka masih berada di rumah korban. Saat itu kesempatan digunakan tersangka hendak merudapaksa istri temannya,” kata Kapolsek, Minggu (5/11/2023).

Ditambahkan Kapolsek agar perbuatannya berjalan mulus, tersangka sengaja mengambil baju suami korban dan mengenakannya. Selain itu, kondisi rumah korban sedang mati lampu, sehingga kesempatan itu digunakan tersangka dengan santai masuk ke dalam rumah korban.

“Korban memang sempat memanggil tersangka karena dikiranya suami korban, namun tersangka hanya diam saja dan masuk ke dalam kamar, penasaran suaminya tidak menjawab korban mengejar tersangka ke dalam kamar,” jelasnya.

Dan saat korban masuk tersangka langsung mencoba merudapaksa korban, namun aksinya gagal karena korban sadar bahwa tersangka bukan suaminya. Bahkan korban sempat melakukan perlawanan dan diancam tersangka akan dibunuh jika melawan.

"Walaupun sudah diancam korban tetap saja melawan dan terus berteriak meminta tolong, sehingga membuat tersangka panik dan kabur dari rumah korban,” katanya.

Halaman:
1 2
      
