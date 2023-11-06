Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penembakan Reli Motor Lukai 6 Orang, Polisi Tangkap Pelaku

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |09:03 WIB
Penembakan Reli Motor Lukai 6 Orang, Polisi Tangkap Pelaku
Pelaku penembakan di reli motor ditangkap, 6 orang terluka (Foto: Fox 26)
A
A
A

TEXAS - Enam orang terluka dalam penembakan saat reli sepeda motor di Galveston, Texas, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (4/11/2023) malam.

Juru bicara Departemen Kepolisian Galveston Kurt Koopmann mengatakan kepada CNN, tembakan dilepaskan saat kerumunan orang berkumpul untuk Lone Star Rally di distrik bersejarah yang dikenal sebagai The Strand sekitar pukul 23.00 waktu setempat.

Kelima orang yang tertembak dibawa ke pusat trauma untuk perawatan.

“Satu orang yang berkepentingan telah ditahan, namun belum didakwa saat ini,” terangnya, seraya menambahkan bahwa insiden tersebut sedang diselidiki.

Tidak jelas apa yang menyebabkan penembakan itu, atau berapa banyak orang yang melepaskan tembakan.

Unjuk rasa tersebut telah menarik banyak penegak hukum di wilayah tersebut, yang memungkinkan petugas pertolongan pertama untuk bereaksi dengan cepat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541/pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523/bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349/penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239/viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180434/viral-fWzk_large.jpg
Polisi Kejar Penjual Senjata Api yang Digunakan untuk Tembak Pengacara di Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180175/penembakan-mbcQ_large.jpg
Menegangkan, Begini Detik-Detik Penangkapan Penembak Pengacara di Tanah Abang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement