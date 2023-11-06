Penembakan Reli Motor Lukai 6 Orang, Polisi Tangkap Pelaku

TEXAS - Enam orang terluka dalam penembakan saat reli sepeda motor di Galveston, Texas, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (4/11/2023) malam.

Juru bicara Departemen Kepolisian Galveston Kurt Koopmann mengatakan kepada CNN, tembakan dilepaskan saat kerumunan orang berkumpul untuk Lone Star Rally di distrik bersejarah yang dikenal sebagai The Strand sekitar pukul 23.00 waktu setempat.

Kelima orang yang tertembak dibawa ke pusat trauma untuk perawatan.

“Satu orang yang berkepentingan telah ditahan, namun belum didakwa saat ini,” terangnya, seraya menambahkan bahwa insiden tersebut sedang diselidiki.

Tidak jelas apa yang menyebabkan penembakan itu, atau berapa banyak orang yang melepaskan tembakan.

Unjuk rasa tersebut telah menarik banyak penegak hukum di wilayah tersebut, yang memungkinkan petugas pertolongan pertama untuk bereaksi dengan cepat.