Pelaku Penembakan di Rumah Sakit Sandera 2 Pegawai Kantor Pos di Jepang

TOKYO - Seorang tersangka pria bersenjata menyandera setidaknya dua orang di sebuah kantor pos di Jepang setelah melukai dua orang lainnya dalam penembakan di sebuah rumah sakit, kata pihak berwenang dan media pada Selasa, (31/10/2023).

Pemerintah kota Warabi, di utara Tokyo, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sejumlah sandera disandera oleh seorang pria yang "memiliki sesuatu seperti pistol".

Setidaknya dua perempuan pekerja kantor pos berusia 20-an dan 30-an tahun disandera, lapor media sebagaimana dilansir Reuters.

Pria tersebut, berusia antara 40 dan 50 tahun, sebelumnya terlibat dalam penembakan di sebuah rumah sakit di kota tetangga Toda dan kemudian melarikan diri dari tempat kejadian, kata pemerintah kota di sana. Dua orang terluka di rumah sakit, media melaporkan.

Gambar yang disiarkan di televisi menunjukkan seorang pria yang mengenakan atasan olahraga dan kemeja putih berdiri di dalam kantor pos sambil mengacungkan sesuatu yang tampak seperti pistol. Beberapa petugas polisi yang mengenakan pelindung tubuh ditempatkan di dekatnya.