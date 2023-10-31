Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pelaku Penembakan di Rumah Sakit Sandera 2 Pegawai Kantor Pos di Jepang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |17:24 WIB
Pelaku Penembakan di Rumah Sakit Sandera 2 Pegawai Kantor Pos di Jepang
Foto: Reuters.
A
A
A

TOKYO - Seorang tersangka pria bersenjata menyandera setidaknya dua orang di sebuah kantor pos di Jepang setelah melukai dua orang lainnya dalam penembakan di sebuah rumah sakit, kata pihak berwenang dan media pada Selasa, (31/10/2023).

Pemerintah kota Warabi, di utara Tokyo, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sejumlah sandera disandera oleh seorang pria yang "memiliki sesuatu seperti pistol".

Setidaknya dua perempuan pekerja kantor pos berusia 20-an dan 30-an tahun disandera, lapor media sebagaimana dilansir Reuters.

Pria tersebut, berusia antara 40 dan 50 tahun, sebelumnya terlibat dalam penembakan di sebuah rumah sakit di kota tetangga Toda dan kemudian melarikan diri dari tempat kejadian, kata pemerintah kota di sana. Dua orang terluka di rumah sakit, media melaporkan.

Gambar yang disiarkan di televisi menunjukkan seorang pria yang mengenakan atasan olahraga dan kemeja putih berdiri di dalam kantor pos sambil mengacungkan sesuatu yang tampak seperti pistol. Beberapa petugas polisi yang mengenakan pelindung tubuh ditempatkan di dekatnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penyanderaan penembakan Jepang
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005658/agama-warga-negara-jepang-dan-jumlah-pengikutnya-sUCvAvNzU9.jpg
Agama Warga Negara Jepang dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/18/3003910/kenapa-orang-indonesia-di-jepang-sangat-banyak-6eSWjm5eiA.jpg
Kenapa Orang Indonesia di Jepang Sangat Banyak?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement