Tragis! Wanita Demak Diserang OTK, Alami 7 Luka Bacokan di Wajah

DEMAK - Seorang wanita paruh baya, warga Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Senin (6/11/2023) siang diserang dengan seorang bersenjata tajam jenis kapak hingga mengalami tujuh luka bacok di wajahnya.

Usai menyerang, pelaku kabur dengan membawa sepeda motor milik korban dan meninggalkan korban bersimbah darah.

Aksi penganiayaan terjadi di rumah korban Nur Khayatul Khasanah di Dukuh Penjor, Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Demak. Di lokasi kejadian, didapati bercak darah di lantai garasi hingga ruang dalam rumah.

Seorang saksi, Dika Mufti Setyawan mengatakan, kejadian tersebut diketahui saat mendengar teriakan minta tolong korban. Saat didatangi, pelaku terlihat mengarahkan senjata tajam jenis kapak ke arah korban yang sudah tersungkur bersimbah darah.

Warga sempat mengadang dan menendang pelaku yang membawa sepeda motor korban. Meski sempat terjatuh, namun pelaku terus mengacungkan senjata kapak hingga membuat warga takut.

Paska kejadian ini, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan. Belum diketahui secara pasti motif pelaku melakukan penyerangan terhadap korban.

Kapolsek Sayung AKP Suprapto mengatakan, dari lokasi kejadian, petugas mengamankan sepeda motor pelaku yang tertinggal usai melakukan penyerangan. Hingga saat ini, Tim Resmob Polres Demak masih melakukan pengejaran terhadap pelaku.

(Arief Setyadi )