Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Berkendara Ugal-ugalan, 10 Remaja di Bandung Ditangkap

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |00:31 WIB
Berkendara Ugal-ugalan, 10 Remaja di Bandung Ditangkap
Berkendara ugal-ugalan, 10 remaja di Bandung ditangkap. (Ist)
A
A
A

BANDUNG - Polsek Baleendah bersama Polsek Ciparay mengamankan 10 remaja yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan di jalan raya.

Aksi 10 remaja tersebut sempat direkam pengendara lainnya dan viral di media sosial (medsos). Para pengguna jalan lainnya mengaku sempat terganggu akibat aksi tersebut.

Para remaja tersebut konvoi di antara Jalan Ciheulang dan Cangkring Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, melakukan aksinya pada Sabtu (4/11/2023).

Kegiatan para remaja tersebut sangat meresahkan warga sekitar. Warga takut terjadi kecelakaan lalu lintas saat mereka berkendara ugal-ugalan.

Polsek Baleendah berkolaborasi dengan Polsek Ciparay pun mengamankan 10 remaja. Mereka kemudian dibawa ke Mapolsek Baleendah.

Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo melalui Kapolsek Baleendah Kompol Tedi Rusman mengatakan, polisi akan menindak 10 remaja tersebut apabila ditemukan tindak pidana. Bila tidak ada tindak pidana, lanjutnya, akan dilakukan pembinaan.

"Terhadap 10 remaja tersebut kami lakukan pembinaan karena tidak ditemukan tindak pidana," ujar Tedi Rusman, Minggu (5/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385//viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/65/3184192//tembus_3_jurnal_muhammad_ramadhani_jadi_wisudawan_terbaik_sarjana_terapan_unpad-kHKv_large.jpg
Tembus 3 Jurnal, Muhammad Ramadhani Jadi Wisudawan Terbaik Sarjana Terapan Unpad 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/65/3183814//viral_mahasiswi_langsung_berlari_bahagia_saat_wisuda_dijemput_ayahnya_yang_supir_angkot-IaHE_large.jpg
Viral, Mahasiswi Ini Berlari Bahagia saat Wisuda Dijemput Ayahnya yang Supir Angkot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184111//prabowo-EH1v_large.jpg
Momen Kocak Prabowo Tantang Siswa SMPN 4 Bekasi Adu Boxing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183914//menteri_imipas-1fBr_large.jpg
Heboh Nikita Mirzani Live Tiktok saat Ditahan, Menteri Imipas: Sudah Saya Tegur Kalapasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183910//chery_fulwin_x3l_gagal_taklukkan_999_anak_tangga_gunung_tianmen-d6P4_large.jpg
Viral SUV Chery Gagal Tiru Range Rover Taklukkan Tanjakan Ekstrem, Berujung Minta Maaf
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement