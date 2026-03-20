Viral Chery Tiggo Tabrak Pedagang Mie Ayam di Kelapa Gading, Gerobak Hancur dan Korban Luka Parah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |15:19 WIB
JAKARTA - Pedagang mie ayam menjadi korban kecelakaan di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pedagang mie ayam yang sedang berjualan tersebut ditabrak pengendara mobil secara tiba-tiba.

Dalam rekaman yang viral di media sosial, mobil Chery Tiggo yang dikemudikan CADW melintas dari arah selatan menuju utara. Tiba-tiba ada kendaraan lain yang hendak putar balik.

Mobil Chery Tiggo itu terlihat mencoba menghindari kendaraan tersebut. Nahasnya mobil yang oleng ke arah kiri bahu jalan justru menabrak pedagang mie ayam yang sedang berjualan.

"Mobil menabrak bentor gerobak mie ayam yang sedang berjualan di tepi jalan," ujar Kanit Gakkum Polres Metro Jakarta Utara, AKP Edy Wibowo, Jumat (20/3/2026).

Dalam rekaman terlihat tabrakan itu membuat pedagang terlempar dan dagangannya hancur. Korban juga disebut mengalami luka-luka dan patah tulang hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

"Penjual luka pada bagian dahi robek, dada sesak, tangan kanan patah berobat di RS Gading Pluit," tutup Edy.

(Fahmi Firdaus )

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/338/3207398/kecelakaan-6POJ_large.jpg
Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ, Lalu Lintas Arah Cikampek Macet Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/338/3205997/viral-HXY3_large.jpg
Pria Tewas Tertabrak Mobil saat Menyeberang di Tol Sedyatmo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205371/kecelakaan-RZQo_large.jpg
Diduga Ngantuk, Pemotor Tewas Mengenaskan Tersenggol Transjakarta di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205277/kecelakaan_beruntun-2fFs_large.jpg
5 Fakta Kecelakaan Beruntun 10 Kendaraan di Tol Cipularang Tewaskan 2 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/338/3205186/kecelakaan-lHN6_large.jpg
Jatuh Usai Tabrak Separator, Pemotor Tewas Terlindas Transjakarta di Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/338/3204258/kecelakaan-3Kv5_large.jpg
Taksi Listrik Tabrak 3 Kendaraan di Jakpus, Begini Ending-nya
