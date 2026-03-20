Viral Chery Tiggo Tabrak Pedagang Mie Ayam di Kelapa Gading, Gerobak Hancur dan Korban Luka Parah

JAKARTA - Pedagang mie ayam menjadi korban kecelakaan di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pedagang mie ayam yang sedang berjualan tersebut ditabrak pengendara mobil secara tiba-tiba.

Dalam rekaman yang viral di media sosial, mobil Chery Tiggo yang dikemudikan CADW melintas dari arah selatan menuju utara. Tiba-tiba ada kendaraan lain yang hendak putar balik.

Mobil Chery Tiggo itu terlihat mencoba menghindari kendaraan tersebut. Nahasnya mobil yang oleng ke arah kiri bahu jalan justru menabrak pedagang mie ayam yang sedang berjualan.

"Mobil menabrak bentor gerobak mie ayam yang sedang berjualan di tepi jalan," ujar Kanit Gakkum Polres Metro Jakarta Utara, AKP Edy Wibowo, Jumat (20/3/2026).

Dalam rekaman terlihat tabrakan itu membuat pedagang terlempar dan dagangannya hancur. Korban juga disebut mengalami luka-luka dan patah tulang hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

"Penjual luka pada bagian dahi robek, dada sesak, tangan kanan patah berobat di RS Gading Pluit," tutup Edy.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.