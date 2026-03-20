Viral Pemudik Ricuh karena Kapal Tak Kunjung Bersandar di Pelabuhan Bakauheni, Ini Penjelasan ASDP

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |08:39 WIB
CILEGON - Di tengah padatnya arus mudik Lebaran 2026 dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, beredar sebuah video viral yang memperlihatkan kericuhan yang diduga para pemudik motor. 

1. Viral Kapal Tak Kunjung Bersandar

Dalam video yang beredar, tampak para pemudik motor yang komplain dan berteriak kesal karena kapal tak kunjung bersandar di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Padahal, kapal tersebut sudah tiba dan dekat dengan pelabuhan.

Dalam video tersebut tidak disebutkan kapan dan di kapal apa kejadian tersebut berlangsung. Hanya disebutkan penumpang menunggu dari pukul 03.00 dini hari hingga pukul 11.00 WIB, tapi kapal tidak kunjung bersandar.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia mengatakan, peristiwa itu terjadi di kapal swasta. 

“Iya, itu kapal swasta, yang tadi pagi terjadi ini adalah kapal swasta,” kata Heru dalam konferensi pers, Kamis (19/3/2026) malam.

Ia mengaku belum mengetahui pasti alasan kapal tersebut bisa terlambat bersandar. Karena itu, Heru memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi bersama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Selain itu, pihaknya akan menindaklanjuti terkait alasan keterlambatan bersandar dari kapal tersebut.

“Tentunya nanti kami akan evaluasi dan kami bersama dengan eh KSOP nanti akan melanjutkan dari beberapa kejadian termasuk kapal yang terlambat sandar di Bakauheni tadi siang,” tuturnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

