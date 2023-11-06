Advertisement
HOME NEWS JABAR

Warga Ciamis Antusias Nonton Wayang Golek Kang Ganjar Sosok Pemimpin Inspiratif

Acep Muslim , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |17:05 WIB
Warga Ciamis Antusias Nonton Wayang Golek Kang Ganjar Sosok Pemimpin Inspiratif
Wayang Golek Kang Ganjar. (Foto: Acep Muslim)
A
A
A

CIAMIS - Ki Dalang Yogaswara Sunandar dari Grup Wayang Golek Giriharja III Putra Bandung hadir sebagai pengisi acara pada pagelaran wayang golek di Sindangkasih, Ciamis. Pagelaran itu diadakan Kelompok sukarelawan Sajajar (Sa-Jabar Jeung Ganjar) mengenalkan sosok calon presiden (capres) 2024 Ganjar Pranowo.

Melalui pagelaran wayang golek hasil kolaborasi dengan Forum Milenial Galuh dan Karangtaruna Sindangkasih, pertunjukan yang berlangsung di Lapangan Sukaraja, Dusun Burung Gendis 2, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat itu sukses menarik perhatian warga.

Sementara Ki Daus dan Ade Batak turut hadir memeriahkan sebagai bintang tamu. Antusias yang luar biasa pun datang dari masyarakat setempat, sebab kerinduan mereka akan seni tradisional wayang golek yang sudah dinanti selama 25 tahun kini terbayar sudah.

"Mudah-mudahan ini bisa mengobati dan merawat tradisi Sunda, sering di masyarakat Kecamatan Sindangkasih umumnya Kabupaten Ciamis," ujar Ketua Forum Pemuda Sindangkasih sekaligus anggota DPRD Kabupaten Ciamis Fraksi PDIP, Yogi Permadi, Kamis (26/10/2023).

Dalam penampilannya, Ki Dalang membawakan pertunjukan memukau bertajuk "Kang Ganjar". Ini mengisahkan sosok pemimpin yang peduli terhadap nasib masyarakat miskin, bersikap rendah hati, dan dekat dengan seluruh kalangan rakyat. Kisah itu merupakan cerminan dari sosok capres Ganjar yang sangat inspiratif.

Kang Ganjar memiliki program unggulan saat menjadi Gubernur Jawa Tengah dengan membuat sekolah khusus anak-anak miskin, dimana semua keperluannya digratiskan.

Mulai dari buku, pakaian, biaya sekolah, makan, dan bahkan selesai sekolah bisa disalurkan untuk bekerja.

"Berharap model sekolah miskin tersebut bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Agar masyarakat kurang beruntung bisa semakin menikmati program Ganjar tersebut," jelas Yogi.

Pada kesempatan yang sama, Kader PDIP lainnya sekaligus Perwakilan Kelompok Relawan Sajajar Ida Nurlaela Wiradinata mengapresiasi pagelaran wayang golek "Kang Ganjar". Menurut Ida, wayang golek merupakan seni budaya yang sarat akan pesan dan makna, juga menjadi kesukaan warga Jawa Barat.

Halaman:
1 2
      
