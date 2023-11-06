Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Senang Bertemu Ganjar, Warga Palembang : Seperti Mimpi

Dede Febriansyah , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |02:03 WIB
Senang Bertemu Ganjar, Warga Palembang : Seperti Mimpi
Ganjar Pranowo disambut antusias warga Palembang. (MPI)
A
A
A

PALEMBANG - Bakal calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, mengunjungi Kota Palembang untuk melakukan sejumlah rangkaian kegiatan.

Masyarakat Kota Palembang pun terlihat begitu sangat antusias menunggu kedatangan calon orang nomor 1 di Indonesia tersebut.

Tampak masyarakat memadati salah satu ruas jalan di Kota Palembang, tepatnya di Jalan Letnan Jaimas, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Palembang, saat Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Live Cooking di Toko Kue Bunda Raya.

Herman Syahputra, salah satu warga Kota Palembang mengaku, jika dirinya dan sejumlah kerabatnya sudah menunggu kedatangan Capres yang berpasangan dengan Cawapres Mahfud MD tersebut.

"Tadi sudah ketemu dengan Pak Ganjar, senang sekali, sudah lama ingin ketemu dan akhirnya ketemu juga di Palembang," ujar Herman, Minggu (5/11/2023).

Menurutnya, bisa melihat langsung Ganjar Pranowo memiliki kesan tersendiri karena dirinya ingin melihat apakah sama seperti yang sering muncul di televisi.

Halaman:
1 2
      
