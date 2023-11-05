Ribuan Santri Ponpes Ar-Rahman Palembang Antusias Sambut Ganjar

PALEMBANG - Ribuan santri Ponpes Ar-Rahman gegap gempita menyambut kedatangan bacapres 2024, Ganjar Pranowo. Mereka yang selama ini hanya melihat Ganjar di televisi langsung berebut untuk bersalaman dan berfoto dengannya.

"Pak Ganjar, selamat datang di Palembang. Pak sini Pak, saya mau foto dengan Bapak nih. Mumpung ketemu Bapak, soalnya biasanya lihat di televisi. Pak Ganjar wong kito galo," teriak para santri.

Ganjar silaturahmi ke Ponpes Arrahman untuk berdialog dengan para ulama Sumatera Selatan di sela kunjungannya ke Palembang, Minggu (5/11/2023). Dalam pertemuan itu, sejumlah isu dibahas antara Ganjar dan para ulama se-Sumsel.

"Jadi di pondok pesantren ini, kami tidak hanya mengajar mengaji. Tapi juga ada panti asuhan, majelis zikir dan juga tempat rehabilitasi pecandu narkotika," ucap Pembina Yayasan Ponpes Arrahman, Sukarman Dewhana.

Usai pertemuan, Ganjar diajak mengunjungi tempat rehabilitasi pecandu narkotika yang ada di kawasan pondok. Di sana, Ganjar bertemu dengan puluhan pecandu narkotika yang sedang menjalani proses rehabilitasi.

Ganjar sempat mengobrol dengan para penghuni panti rehabilitasi narkoba dan memberikan motivasi agar cepat sembuh dan tidak mengulangi lagi.

Obrolan santai tersaji dalam pertemuan itu. Ganjar menanyakan kronologi bagaimana anak-anak itu terlibat dalam narkotika dan apa yang membuat mereka terjerumus dalam lembah hitam obat-obatan terlarang itu.

"Dulu karena diajak teman Pak. Salah pergaulan. Awalnya hanya coba-coba, tapi jadi ketagihan. Saya pakai sabu-sabu Pak, sejak 2021," ucap seorang penghuni panti rehabilitasi narkoba yang namanya dirahasiakan.

Penghuni panti rehabilitasi mengatakan, jika dirinya memilih rehabilitasi di Ponpes Arrahman karena tidak hanya disembuhkan secara medis, namun juga mendapat bimbingan agama yang baik sehingga membuat semakin cepat untuk sembuh.

"Semangat ya, harus sehat dan nanti harus jadi orang yang berani memerangi narkotika. Jadikan pengalaman ini sebagai guru dan ajarkan pada generasi penerus bangsa agar tidak terjerumus dalam hal serupa," ucap Ganjar.