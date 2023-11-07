Advertisement
Bea Cukai Kudus Bongkar Timbunan Setengah Juta Batang Rokok Ilegal

Karina Asta Widara , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |13:02 WIB
Foto: Dok Bea Cukai
Jakarta- Bea Cukai Kudus lancarkan dua penindakan rokok ilegal di dua tempat berbeda, yaitu Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan dan Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Dari penindakan tersebut, petugas menyita 560.080 batang rokok ilegal yang ditimbun di dalam bangunan.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kudus, Sandy Hendratmo Sopan, pada Selasa (07/11) mengungkapkan kronologi penindakan rokok ilegal tersebut.

"Pada tanggal 1 November 2023, kami memperoleh informasi tentang adanya bangunan yang menjadi tempat pengemasan dan penimbunan barang kena cukai (BKC) berupa rokok yang diduga ilegal. Untuk memastikan informasi tersebut, petugas segera meluncur menuju lokasi dan menemukan lokasi bangunan pertama. Petugas mendapati adanya kegiatan pengemasan BKC berupa rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) yang diduga ilegal dan memeriksa bangunan tersebut," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan bangunan pertama, petugas menemukan 4 karton SKM yang belum selesai dikemas dengan merek FLASH BOLD, 8 karton SKM dalam bentuk batangan, 21 bale dan 40 slop SKM dengan merek FLASH BOLD tanpa pita cukai, serta 4 buah alat pemanas. Diperkirakan, rokok ilegal pada bangunan pertama senilai Rp247.586.400 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp169.689.406.

Penindakan rokok ilegal ini pun berlanjut di lokasi kedua. Dari hasil pemeriksaan pada bangunan kedua, petugas menemukan 6 karton berisi rokok jenis SKM dalam bentuk batangan, 83 bale rokok jenis SKM yang terdiri dari dua merek, yaitu DALILL FINE CUT FILTER dan FLASH BOLD tanpa pita cukai, serta 8 slop rokok jenis SKM dengan merek FLASH BOLD tanpa pita cukai.

