HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah Israel Mempunyai Senjata Mematikan Nuklir?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |13:39 WIB
Apakah Israel Mempunyai Senjata Mematikan Nuklir?
Ilustrasi (Foto: Reuters)
JAKARTA- Mengulik apakah Israel mempunyai senjata mematikan nuklir yang bisa menghancurkan wilayah Palestina. Sebagai informasi senjata nuklir adalah senjata pemusnah massal yang sangat berbahaya. Senjata ini hanya pernah digunakan oleh Amerika Serikat saat melakukan pengeboman di Kota Hiroshima dan Nagasaki pada 1945.

Lantas apakah Israel mempunyai senjata mematikan nuklir? Ternyata negara tersebut telah memiliki senjata nuklir sejak tahun 1960-an. Akan tetapi, mereka terus merahasiakannya adanya program pengembangan senjata nuklir di negaranya.

Israel diperkirakan memiliki total 90 hulu ledak nuklir. Mereka bahkan memiliki persediaan plutonium sebagai bahan dasar nuklir sebanyak 980 kg. Jumlah ini cukup untuk membuat 170 hingga 278 senjata nuklir.

Selain itu, Israel juga diyakini memiliki 3 unit kapal selam kelas Dolphin dan Dolphin II yang mampu untuk meluncurkan rudal jelajah nuklir.

Melansir Ciaotest, S Israel mengembangkan proyek senjata nuklir sejak tahun 1956 bersama Prancis. Pada saat itu, Prancis berjanji akan membangun sebuah reaktor penghasil plutonium yang cukup besar di Dimona, Gurun Negev, Israel.

