Ini Dia Daftar 9 Negara yang Memiliki Senjata Nuklir

JAKARTA – Senjata nuklir merupakan sebuah perangkat senjata yang dirancang untuk melepaskan energi secara eksplosif, sebagai hasil dari proses fisi dan fusi nuklir, atau kombinasi dari kedua proses tersebut.

Secara keseluruhan, jumlah persenjataan nuklir di dunia hampir mencapai 13.000 senjata. Jumlah tersebut sudah lebih berkurang dibandingkan ketika dunia masih menghadapi Perang Dingin di mana total persediaan nuklir pada saat itu mencapai 60.000 senjata.

Bayangkan, menjatuhkan satu hulu ledak di atas kota besar saja dapat menewaskan lebih dari ratusan ribu orang. Maka, meledakkan ribuan senjata nuklir sama saja dengan memusnahkan lingkungan hidup dan umat manusia.

Ada sembilan negara di dunia yang memiliki persenjataan nuklir, berikut ini adalah negara-negara dengan persediaan senjata nuklir terbanyak menurut Union of Concerned Scientists (UCS).

1. Rusia (6.000 senjata nuklir)

Rusia mempunyai sekitar 6.000 hulu ledak nuklir, dengan 1.584 di antaranya sudah digunakan. Apabila digabung dengan Amerika Serikat (AS) maka kedua negara tersebut mempunyai lebih dari 90 persen senjata nuklir dunia.

Melalui perjanjian pengendalian senjata bilateral atau sering disebut “New START”, AS dan Rusia sepakat untuk mengindari penggunaan nuklir untuk perdamaian dunia. Namun, baru-baru ini Rusia menegaskan akan melakukan pengurangan nuklir jika persenjataan AS juga dibatasi.

2. Amerika Serikat (5.400 senjata nuklir)

AS memiliki sekitar 5.400 senjata nuklir di mana 1.744 di antaranya siap dikirim. Persenjataan nuklir milik AS disimpan dalam kapal seram dengan rudal sedalam 80 kaki (24.384 m) di bawah laut, yang tersebar di lima negara bagian Great Plains.

Kemampuan destruktif senjata nuklir milik AS sangat beragam. Mulai dari senjata terkuatnya, yaitu bom gravitasi (B83) di mana kekuatannya 80 kali lebih besar dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima, hingga senjata terkecilnya yang memiliki daya ledak 2 persen dari B83.