INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bicara di Markas PBB, Menlu RI Serukan Pemusnahan Total Senjata Nuklir

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |15:14 WIB
Bicara di Markas PBB, Menlu RI Serukan Pemusnahan Total Senjata Nuklir
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. (Foto: Dok. Kemlu RI)
A
A
A

NEW YORK – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menyerukan pemusnahan senjata nuklir secara total dan menyeluruh. Menurutnya, ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan ancaman dari senjata nuklir.

“Satu-satunya jalan untuk mencegah penyalahgunaan dan mengeliminir ancaman senjata nuklir adalah dengan memusnahkannya secara total dan menyeluruh,” demikian disampaikan Menlu RI saat menghadiri Pertemuan Pleno Tingkat Tinggi untuk memperingati Hari Internasional Pemusnahan Total Senjata Nuklir di Markas besar PBB di New York, Selasa (26/9/2023).

Pada Pertemuan ini, Menlu menyampaikan Pernyataan Bersama ASEAN dan pernyataan nasional Pemerintah RI.

“ASEAN terus berkomitmen mendorong upaya global untuk perlucutan dan non-proliferasi senjata. Namun, ASEAN khawatir akan semakin lunturnya komitmen negara-negara memenuhi kewajibannya,” ujar Retno mewakili ASEAN, sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kemlu RI.

Karena itu, Menlu menyerukan agar negara-negara untuk mematuhi dan menunaikan kewajiban mereka terhadap berbagai perjanjian internasional, termasuk: Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), dan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW).

NPT adalah ‘soko guru’ atau rujukan utama negara-negara dalam upaya global perlucutan senjata nuklir, non proliferasi dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Karenanya, diperlukan kemauan politik yang kuat untuk menjaga integritas dan mengimplementasikan Traktat ini secara efektif.

“ASEAN menyerukan negara-negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka sebagaimana dimandatkan oleh NPT”, ungkap Retno.

Dalam pertemuan ini, Menlu Retno juga menyampaikan posisi ASEAN yang menolak keras uji coba nuklir, sebagaimana tertuang dalam Traktat Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir (CTBT). ASEAN menyerukan agar negara-negara dapat mematuhi Traktat tersebut, serta mendorong negara-negara yang belum menandatangani dan meratifikasi traktat ini untuk melakukannya segera.

