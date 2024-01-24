Lebih Dekat dengan Bencana Nuklir, Jam Kiamat Tetap Berada pada 90 Detik Jelang Tengah Malam

Jam kiamat tetap berada pada 90 detik jelang tengah malam (Foto: Ilustrasi/BBC)

LONDON – Jam Kiamat yang menunjukkan betapa dekatnya dunia dengan bencana nuklir akan tetap berada pada 90 detik menjelang tengah malam.

Para ilmuwan telah membuat daftar alasan mengapa mereka tetap berada pada posisi paling dekat dengan "Hari Kiamat", namun mereka tidak berusaha untuk mendorongnya lebih jauh ke depan.

Ancaman perlombaan senjata nuklir baru, perang Ukraina, dan kekhawatiran terhadap perubahan iklim merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini.

Jam ini disetel setiap tahun oleh Buletin Ilmuwan Atom. Sejak 2007, para anggota telah mempertimbangkan dampak risiko baru yang disebabkan oleh manusia seperti Kecerdasan Buatan (AI) dan perubahan iklim, serta ancaman terbesar yakni perang nuklir.

Dalam pengumumannya pada Selasa (23/1/2024), Bulletin mengatakan bahwa Tiongkok, Rusia dan Amerika Serikat (AS) menghabiskan banyak uang untuk memperluas atau memodernisasi persenjataan nuklir mereka yang bisa menambah bahaya perang nuklir yang selalu ada karena kesalahan perhitungan.

Selain itu, perang di Ukraina juga telah menciptakan risiko eskalasi nuklir yang selalu ada.

Kurangnya tindakan terhadap perubahan iklim dan risiko yang terkait dengan “penyalahgunaan” teknologi biologis dan alat A yang sedang berkembang juga disebutkan.

Seperti diketahui, Jam Kiamat diciptakan pada 1947 oleh J Robert Oppenheimer dan rekan ilmuwan AS yang mengembangkan bom atom.

Mereka telah melihat dampak buruknya dua tahun sebelumnya, pada akhir Perang Dunia Kedua, di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Mereka ingin memperingatkan masyarakat dan memberikan tekanan pada para pemimpin dunia untuk memastikan senjata nuklir tidak digunakan lagi.

Jarum jam telah bergerak sebanyak 25 kali. Pada 1947, mereka mulai pada pukul tujuh menit menjelang tengah malam. Pada akhir Perang Dingin, pada 1991, waktu mereka mundur ke 17 menit menjelang tengah malam.