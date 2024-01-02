Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ini Deretan Negara yang Miliki Pesawat Anti-Nuklir

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |20:46 WIB
Ini Deretan Negara yang Miliki Pesawat Anti-Nuklir
Ilyushin IL-80 milik Rusia. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Pesawat terbang merupakan salah satu alat transportasi udara yang mempunyai kegunaan berbeda-beda tergantung jenisnya. Umumnya, pesawat terbang digunakan sebagai angkutan penumpang untuk tujuan komersial, namun ada juga yang menggunakannya sebagai sebuah perlindungan dari serangan nuklir.

Pesawat anti-nuklir ini tidak memiliki nama, karena pesawat tersebut bisa digunakan jika terjadi perang nuklir, bencana atau konflik berskala besar lainnya yang mengancam pemerintahan.

Berikut negara yang punya pesawat anti-nuklir:

1. Rusia

Pesawat anti nuklir milik Rusia yakni Ilyushin II-80 yang dimodifikasi dari Ilyushin II-86. Pesawat yang merupakan stasiun komando udara dengan peralatan komunikasi khusus yang terdapat pada kanopi badan pesawat tersebut.

Jika terjadi perang nuklir, Rusia akan menggunakan pesawat ini untuk memastikan garis komando dan komunikasi yang berkelanjutan, untuk melakukan serangan balik atau untuk menarik pasukan. IL-80 dapat mengisi bahan bakar saat terbang, sehingga memungkinkan tetap berada di udara dalam waktu yang lama.

2. Amerika Serikat

Seperti Rusia, Amerika Serikat (AS) juga memiliki pesawat anti nuklir. Vladimir Putin telah memperingatkan kekuatan nuklir, angkatan udara AS segera menyiapkan bom anti nuklir dan melakukan latihan Nebraska.

