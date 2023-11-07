Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Begini Cara Masuk Gaza Lewat Mesir

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |18:20 WIB
Begini Cara Masuk Gaza Lewat Mesir
Foto: Reuters.
A
A
A

GAZA Jalur Gaza dikelilingi oleh tembok militer besar dengan akses yang hanya dapat dilakukan melalui dua pintu masuk, dari Israel dan Mesir. Gaza sendiri tidak tidak terbuka bagi individu yang ingin bepergian ke wilayah tersebut.

Untuk mendapatkan akses ke Gaza, wajib mengajukan permohonan izin perjalanan dari Israel atau Mesir, disertakan alasan yang sah dan mendukung. 

Apabila telah memenuhi syarat masuk, perjalanan dapat dilakukan melalui Mesir menggunakan Penyeberangan Rafah.

Dilansir dari France24, akses masuk melalui Penyebrangan Rafah dikontrol langsung oleh Mesir. Namun, pemerintahan Israel masih mengawasi semua aktivitas di Gaza selatan dari Pangkalan Militer Kerem Shalom, yang berada di persimpangan antara Gaza, Mesir, dan Israel.

Cara masuk ke Jalur Gaza melalui Mesir dapat dilakukan menggunakan bus dan taksi dari Kairo dengan tujuan langsung menuju Penyeberangan Rafah. Perjalanan tersebut memerlukan waktu sekitar 5-6 jam untuk mencapai lokasi.

Halaman:
1 2
      
