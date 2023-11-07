Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengapa Negara Arab Merasa Takut Terhadap Israel

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |18:51 WIB
Mengapa Negara Arab Merasa Takut Terhadap Israel
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - Israel, sebuah negara yang terletak di Timur Tengah, sedang menjadi pusat perhatian dalam geopolitik global dan regional. Israel terlibat perang dan konflik berkepanjangan dengan Palestina, yang menyebabkan munculnya ancaman maupun dukungan dari banyak pihak untuk kedua negara ini.

Namun diketahui Israel saat ini telah mendekatkan diri pada negara-negara Arab dalam beberapa tahun terakhir, dimana sebelumnya negara Arab sangat menentang keberadaan Israel dan mengecam keras tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina.

Terdapat berbagai faktor pendukung mengapa negara Arab merasa segan dengan Israel, salah satunya adalah adanya kesepakatan normalisasi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut.

Sejak 2020, dalam perjanjian yang difasilitasi oleh pemerintahan Donald Trump, negara-negara seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Maroko, dan Sudan telah mencapai kesepakatan untuk menormalisasi hubungan mereka dengan Israel, meskipun permasalahan wilayah Palestina masih menjadi isu yang belum terselesaikan.

Kesepakatan normalisasi hubungan ini terbukti dengan adanya penandatanganan Abraham Accords. pada kesepakatan ini melibatkan normalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara Arab. Abraham Accords mewakili pergeseran signifikan dalam dinamika regional dan menjadi langkah pertama yang konkrit dalam arah normalisasi hubungan antara negara Arab dan Israel.

Halaman:
1 2 3
      
