Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah dr Soetomo, Pahlawan yang Cinta Dunia Pers

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |05:30 WIB
Kisah dr Soetomo, Pahlawan yang Cinta Dunia Pers
Foto: kebudayaanindonesia.net
A
A
A

DR Soetomo adalah pendiri organisasi Boedi Oetomo (Budi Utomo) pada 20 Mei 1908 bersama beberapa mahasiswa STOVIA lainnya. Selain itu, Soetomo juga dipandang sebagai tokoh pergerakan yang sangat mencintai dunia pers.

Nama aslinya adalah Soebroto, ia adalah anak pertama dari pasangan Raden Soewadji dan Raden Ayoe Soedarmi. Soetomo kecil tinggal dan diasuh oleh kakek-neneknya di Desa Ngempal, Nganjuk lantaran sang ayah harus bertugas sebagai asisten wedana di Maospati, Magetan.

Mengutip buku bertajuk Dokter Soetomo karya Djoko Marihandono dkk, Soetomo adalah putra kelahiran Nganjuk, Jawa Timur pada 30 Juli 1888.

Saat usianya menginjak 7 tahun, Soetomo pindah ke Bojonegoro bersama orangtuanya. Ia kemudian mengenyam pendidikan di ELS di Bangil pada tahun 1896 dan tinggal bersama pamannya, Raden Arjodipoera.

Di sekolah, Soetomo dikenal sebagai anak pemberani dan tak segan membela teman-temannya sesama pribumi. Apalagi, jika ada temannya yang direndahkan oleh anak-anak bangsa Eropa. Soetomo berani mengajak berkelahi, asalkan harga diri para pribumi tidak dijatuhkan.

Soetomo resmi diterima sebagai siswa STOVIA pada 10 Januari 1903. Perjalanan Soetomo di STOVIA bukan berarti tidak menemui kendala.

Di awal masa belajarnya, Soetomo terkenal sebagai anak pemalas yang sering membuat keributan. Hal itu rupanya terjadi karena ia tinggal jauh dari orangtuanya yang membuatnya merasa sepi. Apalagi, STOVIA adalah sekolah dengan bentuk asrama.

Mendengar anaknya tak baik dalam belajar, ayah Soetomo mengirimkan surat dan memotivasi sang putra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pahlawan Nasional dr. Soetomo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183332//pahlawan_nasional-W9xh_large.jpg
5 Fakta Marsinah Jadi Pahlawan Nasional hingga Keluarga Dapat Rp57 Juta per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182987//soeharto-7ePb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183009//menteri_ham-I0kX_large.jpg
Gus Dur dan Marsinah Jadi Nama Ruangan-Gedung di Kementerian HAM, Pigai Ungkap Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182997//soeharto-txBG_large.jpg
Soeharto Pahlawan Nasional, Golkar: Negara Akui Kepahlawanan Lahir dalam Banyak Bentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182893//prabowo-Fh2G_large.jpg
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sesepuh Ponpes Buntet: Sangat Layak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182806//pahlawan_nasional_rahmah_el_yunusiyah-OQ2b_large.jpg
Pahlawan Rahmah El Yunusiyah, Perempuan Visioner di Balik Lahirnya Tokoh Rasuna Said
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement