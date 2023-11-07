Kisah dr Soetomo, Pahlawan yang Cinta Dunia Pers

DR Soetomo adalah pendiri organisasi Boedi Oetomo (Budi Utomo) pada 20 Mei 1908 bersama beberapa mahasiswa STOVIA lainnya. Selain itu, Soetomo juga dipandang sebagai tokoh pergerakan yang sangat mencintai dunia pers.

Nama aslinya adalah Soebroto, ia adalah anak pertama dari pasangan Raden Soewadji dan Raden Ayoe Soedarmi. Soetomo kecil tinggal dan diasuh oleh kakek-neneknya di Desa Ngempal, Nganjuk lantaran sang ayah harus bertugas sebagai asisten wedana di Maospati, Magetan.

Mengutip buku bertajuk Dokter Soetomo karya Djoko Marihandono dkk, Soetomo adalah putra kelahiran Nganjuk, Jawa Timur pada 30 Juli 1888.

Saat usianya menginjak 7 tahun, Soetomo pindah ke Bojonegoro bersama orangtuanya. Ia kemudian mengenyam pendidikan di ELS di Bangil pada tahun 1896 dan tinggal bersama pamannya, Raden Arjodipoera.

Di sekolah, Soetomo dikenal sebagai anak pemberani dan tak segan membela teman-temannya sesama pribumi. Apalagi, jika ada temannya yang direndahkan oleh anak-anak bangsa Eropa. Soetomo berani mengajak berkelahi, asalkan harga diri para pribumi tidak dijatuhkan.

Soetomo resmi diterima sebagai siswa STOVIA pada 10 Januari 1903. Perjalanan Soetomo di STOVIA bukan berarti tidak menemui kendala.

Di awal masa belajarnya, Soetomo terkenal sebagai anak pemalas yang sering membuat keributan. Hal itu rupanya terjadi karena ia tinggal jauh dari orangtuanya yang membuatnya merasa sepi. Apalagi, STOVIA adalah sekolah dengan bentuk asrama.

Mendengar anaknya tak baik dalam belajar, ayah Soetomo mengirimkan surat dan memotivasi sang putra.