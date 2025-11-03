Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Belasan Kelurahan di Semarang Masih Terendam Banjir Selama Sepekan Lebih

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |03:00 WIB
Belasan Kelurahan di Semarang Masih Terendam Banjir Selama Sepekan Lebih
Belasan Kelurahan di Semarang Masih Terendam Banjir Selama Sepekan Lebih
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir yang menggenang daerah Semarang Raya selama sepekan lebih sudah mulai surut. Namun masih ada 13 kelurahan yang masih dikepung banjir.

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat, Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB, Abdul Muhari, Minggu (2/11/2025).

"Sementara di wilayah permukiman, titik genangan masih terpantau di 13 kelurahan dalam lingkup Kecamatan Genuk, dengan elevasi air lebih rendah dari kolam retensi Terboyo Wetan yang berada di rumah pompa air Sringin dan mesin pompa BNPB di Terboyo Wetan," ujar Abdul.

Hasil pantauan tim BNPB, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Pusdataru di lapangan, yang menunjukkan tinggi muka air genangan di beberapa titik mulai menurun.

"Jalan Raya Kaligawe sudah mulai surut dan dapat dilalui kendaraan roda dua. Aspal sudah terlihat dan tidak lagi tergenang air," ujar

Namun demikian, kata dia, masyarakat dan pengendara diimbau untuk tetap berhati-hati jika ingin melintasi jalur tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184368/banjir-Wj4h_large.jpg
Kali Baru Meluap, Permukiman di Cipinang Cempedak Jaktim Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184352/banjir-BNFX_large.jpg
Update Banjir Jakarta, 30 RT Terendam hingga 2 Pohon Tumbang Timpa Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184324/banjir-sTd0_large.jpg
Terobos Banjir, Banyak Motor Mogok di Duri Kosambi Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184315/banjir-p4KR_large.jpg
Hujan Deras, Permukiman Warga di Pondok Karya Jaksel Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184305/banjir-mMCf_large.jpg
Banjir di Pasar Warung Buncit Jaksel, Lalin Lumpuh Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184157/banjir-ZQ2E_large.jpg
Waspada! Banjir Pesisir Mengintai Periode 17 November-3 Desember, Berikut Daerahnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement