Belasan Kelurahan di Semarang Masih Terendam Banjir Selama Sepekan Lebih

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir yang menggenang daerah Semarang Raya selama sepekan lebih sudah mulai surut. Namun masih ada 13 kelurahan yang masih dikepung banjir.

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat, Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB, Abdul Muhari, Minggu (2/11/2025).

"Sementara di wilayah permukiman, titik genangan masih terpantau di 13 kelurahan dalam lingkup Kecamatan Genuk, dengan elevasi air lebih rendah dari kolam retensi Terboyo Wetan yang berada di rumah pompa air Sringin dan mesin pompa BNPB di Terboyo Wetan," ujar Abdul.

Hasil pantauan tim BNPB, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Pusdataru di lapangan, yang menunjukkan tinggi muka air genangan di beberapa titik mulai menurun.

"Jalan Raya Kaligawe sudah mulai surut dan dapat dilalui kendaraan roda dua. Aspal sudah terlihat dan tidak lagi tergenang air," ujar

Namun demikian, kata dia, masyarakat dan pengendara diimbau untuk tetap berhati-hati jika ingin melintasi jalur tersebut.