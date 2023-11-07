Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sowan ke Rumah Susi Pudjiastuti, Ganjar: Beliau Ibu Saya

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |18:33 WIB
Sowan ke Rumah Susi Pudjiastuti, Ganjar: Beliau Ibu Saya
Ganjar Pranowo sowan ke rumah Susi Pudjiastuti (Foto : Istimewa)
PANGANDARAN - Bakal calon presiden (Capres) 2024 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo sowan ke kediaman Susi Pudjiastuti di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Selasa (7/11/2023).

Ganjar yang bergaya kasual dengan kemeja putih, celana coklat, dan sneakers itu dijamu hidangan udang dan kuliner laut lainnya yang disediakan langsung Susi Pudjiastuti.

"Oke terima kasih ya. Oh ini ada sambalnya juga. Makannya cukup lengkap ya, semuanya hasil dari laut. Ada juga sambal khusus udang katanya," ucap Ganjar sebelum menyantap.

Setelah menikmati hidangan makan siang, Ganjar dan Susi terlihat berbincang berdua dengan akrab. Capres yang diusung Partai Perindo itu pun mengaku sudah lama janji berkunjung ke kediaman Susi, namun baru sempat hadir hari ini.

"Saya sudah janji lama ke sini dulu mau dimasakin udang, terus telepon berkali-kali tidak bisa kemarin waktu ada Air Show saya diundang tapi WA-nya telat buka saya, akhirnya saya buka dan kesempatannya hari ini," ungkap Ganjar.

Ganjar mengaku, telah berteman lama dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2014-2019 itu. Kunjungannya kali ini pun untuk bersilaturahmi.

Ganjar mengatakan, Susi adalah sosok teman sekaligus ibu baginya lantaran sering memberikan pembelajaran dan pengalaman hidup.

"Sebagai orang yang pernah berteman lama, beliau teman saya, ya ibu saya. Jadi kalau kami sudah bertemu ya ledek-ledekan. Jadi hari ini saya sowan beliau sebagai ibu saya yang banyak memberikan cerita dan pengalaman hidup yang hebat ya. Begitu ceritanya," tuturnya.

