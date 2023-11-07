Momen Ganjar Pranowo Sopiri Susi Pudjiastuti Naik Mobil Bak

PANGANDARAN - Bakal calon presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo berkesempatan untuk menyopiri Susi Pudjiastuti menggunakan mobil bak terbuka.

Momen itu terjadi saat Ganjar berkunjung ke kediaman Susi di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Selasa (7/11/2023).

Awalnya, Susi lebih dulu menyopiri Ganjar menuju kediamannya menggunakan mobil bak terbuka miliknya yang berwarna putih dengan tulisan 'Susi Air'.

Ganjar yang turun dari mobil bak, tampak bergaya kasual mengenakan kemeja putih, celana panjang dan sneakers. Sementara Susi memakai baju santai lengan panjang.

"Rumahnya yang mana?" ucap Ganjar saat tiba di kediaman Susi.

Capres yang diusung Partai Perindo ini pun langsung diajak berkeliling kompleks kediaman Susi. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019 itu memamerkan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan lukisan.

Dari sana, Ganjar dan Susi langsung menyantap makan siang bersama. Capres 2024 berambut putih itu disuguhi udang Pangandaran oleh Susi.

Setelah itu, Ganjar tampak berbincang dengan Susi. Tak lama, Ganjar pun pamit ke Susi. Sampai di mobil bak, Ganjar meminta agar dia yang bergantian menyopiri Susi.

"Ya bisa dong (mengendarai mobil bak). Jadi ini mobilnya Bu Susi ini mobil manual, ternyata Bu Susi kalau naik bisa juga manual," ujar Ganjar.