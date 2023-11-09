Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mantan Menpora Malaysia Syed Saddiq Dinyatakan Bersalah Lakukan Korupsi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |12:46 WIB
Mantan Menpora Malaysia Syed Saddiq Dinyatakan Bersalah Lakukan Korupsi
Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. (Foto: Reuters)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Anggota parlemen dan mantan menteri kabinet Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dinyatakan bersalah melakukan korupsi oleh Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, demikian dilaporkan kantor berita Bernama pada Kamis, (9/11/2023). Syed Saddiq telah menarik diri dari koalisi yang berkuasa terkait kasus ini,

Syed Saddiq Syed Abdul Rahman adalah anggota Aliansi Demokratik Bersatu Malaysia (MUDA), yang pada September menarik dukungan untuk koalisi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan alasan kekhawatiran korupsi setelah tuduhan korupsi terhadap wakil perdana menteri negara itu dibatalkan.

Dia dinyatakan bersalah atas empat dakwaan tindak pidana pelanggaran kepercayaan, penggelapan properti, dan pencucian uang, demikian diwartakan Reuters.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut didakwa bersekongkol dengan mantan pejabat Partai Bersatu dalam menyelewengkan dana sebesar RM1 juta (sekira Rp3,3 miliar) untuk sayap pemuda partai tersebut. Pelanggaran tersebut diduga terjadi pada Maret 2020 saat Bersatu masih berkuasa.

Syed Saddiq sebelumnya adalah ketua sayap pemuda Bersatu tetapi meninggalkan partai tersebut untuk membentuk partainya sendiri, MUDA, pada 2020. Dia dapat tetap menjadi anggota parlemen meskipun ada tuduhan.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/18/3162703/perempuan_simpanan-juD2_large.jpg
Duh, Perempuan Indonesia Jadi Simpanan Perwira Militer Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/18/3162682/kpk_malaysia-1BSz_large.jpg
Breaking News! 5 Perwira Militer Ditangkap Kasus Penyelundupan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160992/blok_ambalat-Bunf_large.jpg
Malaysia Gunakan Istilah Laut Sulawesi Bukan Blok Ambalat Tuai Sorotan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/18/3150355/letjen_lim-f13k_large.jpg
Pertama dalam Sejarah! Tentara Berdarah Tionghoa Naik Pangkat Jadi Letjen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/18/3127610/pipa_gas_petronas_terbakar-Di1u_large.jpg
Breaking News: Pipa Gas Petronas Terbakar, 33 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030446/kebocoran-gas-di-bandara-kuala-lumpur-39-orang-jatuh-sakit-iLDGug8k8r.jpg
Kebocoran Gas di Bandara Kuala Lumpur, 39 Orang Jatuh Sakit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement