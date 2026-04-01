HOME NEWS INTERNATIONAL

Malaysia Umumkan WFH Mulai 15 April 2026 Atasi Krisis Energi Global

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |22:41 WIB
KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia mengumumkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) untuk sektor publik dan perusahaan terkait pemerintah (BUMN) yang berlaku mulai 15 April 2026. Kebijakan ini sebagai langkah proaktif untuk mengatasi krisis energi global.


Dalam pesan video, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pada Rabu (1/4/2026), keputusan tersebut, yang dicapai dalam rapat Kabinet, bertujuan mengurangi konsumsi bahan bakar dan memastikan keberlanjutan pasokan energi negara, yang telah terpengaruh oleh konflik di Asia Barat.

Ia mengatakan ketegangan yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran telah mengganggu rantai pasokan global, tetapi Malaysia sejauh ini berhasil tetap tangguh dengan mempertahankan harga bensin RON95 di RM1,99 per liter untuk sementara waktu.

"Oleh karena itu, meskipun situasinya sedikit mereda, bukan berarti kita bisa berpuas diri. Masyarakat mana pun, baik keluarga maupun bangsa, yang terlalu nyaman dan menganggap enteng masalah ini berisiko menghadapi tantangan yang lebih besar," katanya dalam video itu, melansir Bernama.

"Kita harus menerima kenyataan bahwa situasinya tidak seperti biasanya." 

