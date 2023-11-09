Pemimpin Hizbullah Peringatkan Perang Akan Meluas di Timur Tengah jika Pemboman Gaza Terus Berlanjut

Pemimpin Hizbullah peringatkan perang regional akan terjadi jika pemboman di Gaza terus berlanjut (Foto: BBC)

GAZA – Pemimpin kedua Hizbullah Sheikh Naim Qassem mengatakan pembunuhan Israel terhadap warga sipil di Gaza berisiko menimbulkan perang yang lebih luas di Timur Tengah. Hizbullah adalah milisi kuat yang didukung Iran di Lebanon.

Dia mengatakan kepada BBC bahwa perkembangan yang sangat serius dan berbahaya dapat terjadi di wilayah tersebut, dan tidak ada yang bisa menghentikan dampaknya".

Wakil pemimpin Hizbullah berbicara dalam sebuah wawancara di Beirut, ketika kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza mengatakan lebih dari 10.000 orang telah terbunuh di sana.

Serangan Israel ini menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang – 1.000 di antaranya warga sipil.

“Bahayanya nyata karena Israel meningkatkan agresinya terhadap warga sipil dan membunuh lebih banyak perempuan dan anak-anak. Apakah mungkin hal ini terus berlanjut dan meningkat, tanpa membawa bahaya nyata ke wilayah tersebut? Saya kira tidak,” terangnya.

Dia menegaskan eskalasi apa pun akan terkait dengan tindakan Israel. “Setiap kemungkinan pasti ada responsnya,” katanya.

Hizbullah, "Partai Tuhan" mempunyai banyak kemungkinan.

Kelompok Islam Syiah – yang digolongkan sebagai organisasi teroris oleh Inggris, AS dan Liga Arab – adalah kekuatan politik dan militer terbesar di Lebanon.