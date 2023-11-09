Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Lukisan Karya Picasso Woman with a Watch Laku Terjual Seharga Rp2,2 Triliun

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |15:33 WIB
Lukisan Karya Picasso <i>Woman with a Watch</i> Laku Terjual Seharga Rp2,2 Triliun
Lumisan Pablo Picasso laku terjual seharga Rp2,2 triliun (Foto: EPA)
ITALIA - Sebuah mahakarya Pablo Picasso pada 1932 telah terjual seharga USD139 juta (Rp2,2 triliun), harga tertinggi kedua yang pernah dicapai oleh sang seniman, menurut rumah pelelangan Sotheby's.

Lukisan Femme a la Montre (Woman with a Watch) juga menjadi karya paling berharga yang terjual pada lelang tahun ini.

Lukisan ini menggambarkan Marie-Thérèse Walter, model Prancis yang juga kekasih seniman Spanyol, dan subjek banyak lukisannya.

Karya tersebut bernilai USD120 juta sebelum dilelang. Lukisan itu sebelumnya dimiliki oleh mendiang kolektor seni Emily Fisher Landau, yang membelinya pada 1968, dan telah dibeli oleh pembeli yang tidak disebutkan namanya.

Femme a la Montre adalah potret Walter yang duduk di kursi mirip singgasana dengan latar belakang biru.

Dikenal sebagai "inspirasi emas" Picasso, Walter berusia 17 tahun ketika dia bertemu Picasso yang berusia 45 tahun di Paris. Keduanya menjalin hubungan rahasia saat dia masih menikah dengan Olga Khokhlova, seorang balerina Ukraina.

Walter menjadi subjek banyak lukisan Picasso, termasuk karya tahun 1932 Femme Nue Couchee (Nude Reclining Woman), yang terjual seharga USD67,5 juta di lelang pada 2022.

