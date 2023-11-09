Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pergi Mancing, Bocah Tewas di Kolam Milik Bupati Lampung Utara

Jimi Irawan , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |05:56 WIB
Pergi Mancing, Bocah Tewas di Kolam Milik Bupati Lampung Utara
Bocah tewas tenggelam di kolam milik Lampung Utara.(Ilustrasi/Freepik)
LAMPUNG UTARA - Seorang bocah berinisial RA (10), warga Dusun Tanjung Sari, Desa Bumi Raya, Abung Selatan, Lampung Utara ditemukan tewas mengambang di kolam ikan pada Rabu (8/11/2023) sore.

Kolam ikan tersebut diketahui milik Budi Utomo Bupati Lampung Utara.

Kepala Desa Bumi Raya Yuyun Yuniarsih, membenarkan terkait warganya yang ditemukan tewas di kolam ikan milik Bupati.

"Benar kejadian itu. Sepulang sekolah korban berpamitan kepada ibunya untuk pergi memancing ikan di kolam, " ujar Yuyun.

Merasa khawatir, sang ibu pergi mencari anaknya ke kolam yang kebetulan berdekatan dengan kediaman mereka. Setelah sampai di kolam, sang ibu terus memanggil nama anaknya sembari menyusuri pinggiran kolam. Setelah beberapa langkah, sang ibu sontak menjerit histeris melihat anaknya telah mengapung di tengah kolam.

Akhirnya, dibantu warga sekitar siswa kelas IV SD itu dilarikan ke Bidan untuk mendapat pertolongan. Karena minimnya peralatan, korban dirujuk ke RS CMC Candimas. Namun sayang, setelah tiba di RS tersebut nyawa RA tidak tertolong.

“Waktu pertama diangkat dari kolam, denyut nadinya masih ada. Kita cari pertolongan ke bidan, lalu ke RS CMC. Tapi sayang, nyawa korban tidak tertolong,” ujar Kades.

Sore hari menjelang mahrib jenazah korban langsung dimakamkan di TPU keluarga di wilayah setempat.

