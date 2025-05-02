Lompat ke Sungai Deli saat Tawuran, Seorang Pemuda Tewas

MEDAN - Seorang pemuda bernama Pegi Nanda Suka (38), warga Lingkungan 10, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, ditemukan tewas di aliran Sungai Deli, Kamis (1/5/2025) siang.

Jasad Pegi ditemukan tewas setelah sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus Sungai Deli sejak Rabu, 30 April 2025 sore kemarin. Pegi hilang setelah melompat ke Sungai akibat dikejar-kejar sejumlah orang yang tengah terlibat perkelahian antar warga.

"Setelah melakukan pencarian intensif sejak pagi tadi, Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Medan bersama Tim SAR Gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad korban sekitar pukul 11.50 WIB dalam kondisi meninggal dunia, sekitar 1 kilometer dari lokasi awal dilaporkan hanyut," kata Kepala Kantor Basarnas Medan, Hery Marantika, Kamis (1/5/2025).

Hery Marantika pun menyampaikan apresiasi dan belasungkawa atas kejadian ini.

"Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Proses pencarian melibatkan seluruh potensi SAR yang bekerja dengan maksimal sejak kemarin malam hingga hari ini demi menemukan korban secepat mungkin. Terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat, termasuk masyarakat yang turut membantu. Semoga kejadian ini menjadi pengingat kita semua akan pentingnya kewaspadaan saat beraktivitas di sekitar sungai," ujar Hery Marantika.

Usai ditemukan, jasad korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga melalui koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah setempat untuk proses selanjutnya.

"Dengan ditemukannya jasad korban, operasi pencarian kami nyatakan ditutup dan kami ucapkan terima kasih kepada warga dan seluruh potensi SAR yang terlibat dalam pencarian dan evakuasi korban," tandasnya.



(Khafid Mardiyansyah)