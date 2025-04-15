Jatuh ke Sungai Cikapundung saat Mancing, Pria Paruh Baya Tewas Tenggelam

BANDUNG - Malang nasib Iyay Wahyudin (47), warga Jalan Padaasih RT 05/09, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Iyay tewas tenggelam setelah terpeleset lalu jatuh ke Sungai Cikapundung, Senin (14/4/2025) sore.

Peristiwa nahas itu terjadi saat Iyay bersama teman-temannya mancing di tepi sungai yang membelah Kota Bandung tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Seksi Penyelamatan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung, Asep Rahmat mengatakan, petugas menerima laporan kejadian yang menimpa korban sekitar pukul 16.00 WIB.

"Setelah menerima laporan, petugas dari UPT Barat dan Mako Pusat Diskar PB Kota Bandung meluncur ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban," kata Asep.