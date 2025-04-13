Badut Keliling Tenggelam di Turap Tenggarong saat Coba Ambil Topi

TENGGARONG – Seorang remaja bernama Andre, 18 tahun, tenggelam di Sungai Mahakam, kawasan turap Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, Sabtu malam, 12 April 2025. Ia terjatuh ke sungai saat mencoba mengambil topi badut yang terlepas dari kepalanya.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 22.30 Wita. Andre, yang sehari-hari bekerja sebagai badut jalanan, diketahui tengah duduk menyandar di besi penyangga turap, dalam kondisi lemas dan terlihat melamun.

“Sempat jalan sempoyongan, lalu duduk nyandar di turap. Topi badutnya jatuh ke sungai, dia langsung lompat,” kata Said, saksi mata yang berada di lokasi.

Andre diketahui tidak bisa berenang. Said mengatakan, korban sempat melambaikan tangan minta tolong, namun tak lama kemudian tubuhnya menghilang di bawah permukaan air. “Saya kira masih bisa diselamatkan. Tapi begitu dia hilang, kami langsung panik,” ujarnya.

Menurut keterangan Lili, penyewa kostum badut tempat Andre bekerja, korban sedang mengalami masalah pribadi. Ia baru saja putus dari pacarnya yang diduga berselingkuh. “Belakangan jadi pendiam. Tapi tetap kerja. Saya juga nggak nyangka dia bisa sampai seperti ini,” katanya.

Hingga Ahad pagi, tim gabungan dari Kepolisian, Dinas Pemadam Kebakaran, dan relawan masih melakukan pencarian. Petugas penyelam dikerahkan untuk menyisir titik lokasi jatuhnya korban.



(Khafid Mardiyansyah)