HOME NEWS NUSANTARA

Bentrok Warga dan Sekuriti Perusahaan di Lampung, 3 Orang Terluka

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |16:02 WIB
Bentrok Warga dan Sekuriti Perusahaan di Lampung, 3 Orang Terluka
Bentrok warga dan sekuriti perusahaan terjadi di Lampung. (Foto: Tangkapan layar)
TULANG BAWANG - Sebanyak tiga orang mengalami luka akibat peristiwa bentrok yang terjadi antara kelompok masyarakat dan perusahaan PT Sweet Indo Lampung di Kabupaten Tulang Bawang, Rabu (8/11/2023).

Berdasarkan video dan foto yang diterima MNC Portal, tampak perekam didatangi oleh puluhan sekurito Perusahaan PT SIL dengan dibekali pentungan serta kayu. Kemudian dalam video lainnya, terlihat seorang pria mengalami luka pada hidungnya dan tengah dilakukan perawatan di rumah sakit.

Dikonfirmasi terkait video tersebut, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik membenarkan adanya peristiwa tersebut.

"Benar, peristiwa itu terjadi (Rabu) kemarin," ujar Umi, Kamis (9/11/2023).

Menurut Umi, bentrok tersebut terjadi lantaran lahan milik PT SIL diduduki oleh kelompok Zaidi cs. Pihak perusahaan kemudian melakukan pengusiran.

"Lahan PT SIL yang memiliki sertifikat HGU ini diduduki oleh kelompoknya Zaidi cs. Maka pihak perusahaan mencoba mengusir mereka dari lahan tersebut," kata Umi.

Umi menjelaskan, awalnya kelompok Zaidi cs telah diingatkan oleh pihak perusahaan namun tidak digubris sehingga akhirnya dilakukan pengusiran secara paksa.

"Iya mereka ini telah sering kali diingatkan namun diabaikan sehingga dilakukan pengurusan secara paksa. Dan terjadi bentrokan tersebut," tuturnya.

Disinggung soal ada tidaknya kelompok yang membawa senjata tajam, Umi menyebutkan bahwa kelompok Zaidi cs membawa senjata tajam jenis parang dan celurit panjang.

"Iya, mereka (Zaidi cs) membawa senjata tajam dan telah diamankan," ucapnya.

