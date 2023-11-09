Kejar Pencuri, Polisi di Lampung Nyaris Dilindas Mobil Pelaku

PESISIR BARAT - Seorang polisi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung ditabrak hingga nyaris dilindas mobil yang dikendarai oleh pelaku pencurian uang.

Dalam video yang diterima MNC Portal, terlihat dua anggota kepolisian tengah berupaya menghentikan mobil Honda Brio warna merah bernomor polisi BE 1384 AAD.

Tampak juga satu unit mobil truk molen diparkirkan melintang di tengah jalan yang bertujuan untuk menghentikan kendaraan pelaku kejahatan itu melarikan diri.

Namun, pelaku yang mengetahui hal tersebut seketika memundurkan kendaraannya dan menghantam motor yang dikendarai oleh seorang anggota kepolisian. Polisi tersebut sempat terseret oleh mobil hingga nyaris terlindas.

Anggota polisi itu kemudian melemparkan helm yang dipakainya ke arah mobil hingga kaca mobil tersebut pecah. Namun para pelaku langsung tancap gas melarikan diri.

Kapolres Pesisir Barat, AKBP Alsyahendra membenarkan kejadian tersebut. Alsya mengatakan, mobil itu berisi 3 orang yang merupakan pencuri spesialis agen bank.

"Benar, peristiwa itu terjadi tadi pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka ini berjumlah 3 orang, mereka pelaku pencurian uang spesialis agen BRI Link," ujar Alsya, Kamis (9/11/2023) malam.