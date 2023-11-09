Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Demi Hisap Sabu, Dua Sekawan di Palembang Nekat Gelapkan Motor Teman

Dede Febriansyah , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |16:28 WIB
Demi Hisap Sabu, Dua Sekawan di Palembang Nekat Gelapkan Motor Teman
Dua sekawan yang nekat gelapkan motor teman demi nyabu/Foto: Dede Febriansyah
A
A
A

 

PALEMBANG - Anggota Unit Ranmor Satreskrim Palembang meringkus dua pelaku penggelapan sepeda motor milik Sumiati (40), warga Jalan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati Palembang.

Kasubnit Opsnal Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang, Iptu Jhoni Palapa mengatakan, kedua tersangka yakni Hendra Saputra (29), warga Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang dan Samsul (32), warga Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI).

 BACA JUGA:

"Penangkapan kedua tersangka berawal saat kita menerima adanya laporan korban yang kemudian langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Hasilnya dua tersangka berinisial HS dan SS berhasil kita tangkap," ujar Jhoni, Kamis (9/11/2023).

Menurutnya, modus yang dilakukan kedua tersangka yakni meminjam motor Honda Beat Nopol BG 2164 ADM milik korban Sumiati melalui anaknya M Ropi (22), untuk pergi ke Jalan Aiptu Wahab, Kecamatan Kertapati, Palembang, Senin (30/10/2023) lalu.

 BACA JUGA:

"Kemudian motor tersebut digadai kepada seseorang seharga Rp1 juta dan uangnya telah habis digunakan oleh mereka untuk membeli narkoba jenis sabu," jelasnya.

Selain mengamankan kedua tersangka, lanjut Jhoni, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa selembar surat kendaraan motor korban dan pakaian yang digunakan ketika beraksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185200/tni-FoEh_large.jpg
TNI Sita Ratusan Ribu Ekstasi dalam Nissan X-Trail yang Kecelakaan, Barbuk Diserahkan ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559/claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662/bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962/penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927/narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900/narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement