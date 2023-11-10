Kenapa Jenazah Tentara Israel Berbau Sangat Busuk?

JAKARTA- Mengulik alasan kenapa jenazah tentara Israel berbau sangat busuk. Hal ini terlihat dalam video yang diunggah oleh akun X @adeep_sheikh11, menampilkan seorang kolonel tentara Israel tengah membuka kontainer pendingin berizi tumpukan jenazah.

Sembari menjelaskan, kolonel tersebut menarik nafas dan menutup hidung yang mengisyaratkan baunya tempat tersebut.

Terlebih saat kolonel menunjukan sebuah jenazah dengan kantung berwarna biru, ia tampak menahan rasa mual. Meski telah masuk ke dalam ruang pendingin, kenapa jenazah tentara Israel berbau sangat busuk?

Hal tersebut memang masih menjadi pertanyaan. Israel sendiri hingga kini dikabarkan masih memiliki masalah terkait penyimpanan jenazah tentara zionis yang tewas selama peperangan melawan Hamas.

“Kami memiliki masalah untuk menyimpan mayat-mayat tentara Israel, karena mereka mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Sementara belum satu hari pun mereka terbunuh,” ujar kolonel tersebut.