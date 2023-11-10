Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kenapa Jenazah Tentara Israel Berbau Sangat Busuk?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |15:14 WIB
Kenapa Jenazah Tentara Israel Berbau Sangat Busuk?
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Mengulik alasan kenapa jenazah tentara Israel berbau sangat busuk. Hal ini terlihat dalam video yang diunggah oleh akun X @adeep_sheikh11, menampilkan seorang kolonel tentara Israel tengah membuka kontainer pendingin berizi tumpukan jenazah.

Sembari menjelaskan, kolonel tersebut menarik nafas dan menutup hidung yang mengisyaratkan baunya tempat tersebut.

Terlebih saat kolonel menunjukan sebuah jenazah dengan kantung berwarna biru, ia tampak menahan rasa mual. Meski telah masuk ke dalam ruang pendingin, kenapa jenazah tentara Israel berbau sangat busuk?

Hal tersebut memang masih menjadi pertanyaan. Israel sendiri hingga kini dikabarkan masih memiliki masalah terkait penyimpanan jenazah tentara zionis yang tewas selama peperangan melawan Hamas.

“Kami memiliki masalah untuk menyimpan mayat-mayat tentara Israel, karena mereka mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Sementara belum satu hari pun mereka terbunuh,” ujar kolonel tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185329//serangan_udara_israel_di_gaza_telah_menewaskan_310_warga_palestina_sejak_gencatan_senjata_dimulai-3mJx_large.jpg
Israel Lancarkan Serangan Udara di Gaza saat Gencatan Senjata, Tewaskan 22 Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184575//serangan_udara_israel_tewaskan_13_orang_di_lebanon-INmD_large.jpg
Serangan Udara Israel di Lebanon Tewaskan 13 Orang Dekat Kamp Pengungsi Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184269//menteri_keamanan_nasional_israel_itamar_ben_gvir-vEmS_large.jpg
Menteri Israel Serukan Tangkap dan Bunuh Pejabat PA Jika PBB Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251//putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3184030//warga_palestina_dari_gaza_mendarat_di_bandara_internasional_or_tambo_afrika_selatan-aVTD_large.jpg
Israel Diam-Diam Pindahkan Warga Palestina dari Gaza ke Berbagai Negara, Salah Satunya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3183995//pasukan_israel-BCJA_large.jpg
Tank Israel Tembaki Pasukan PBB di Lebanon Selatan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement