Gempa M3 Guncang Jalioto Maluku Utara

, Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |03:15 WIB

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 3 mengguncang Jailoto, Maluku Utara, sekira pukul 02.25 WIB, Jumat (10/11/2023).

"Gempa Mag:3.0, 10-Nov-2023 02:25:12WIB, Lok:1.42LU, 126.32BT (133 km BaratLaut JAILOLO-MALUT)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam akun Twitternya.

Kedalaman gempa berada di 45 kilometer.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)