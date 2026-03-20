HOME NEWS NASIONAL

Vanuatu Diguncang Gempa Besar M6,1, Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |11:23 WIB
Vanuatu Diguncang Gempa Besar M6,1, Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
Vanuatu Diguncang Gempa Besar M6,1, Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
JAKARTA - Gempa besar kekuatan M6,1 mengguncang Vanuatu, pada pukul 09.30.WIB, Jumat (20/3/2026). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia.

Hasil analisis parameter update menunjukkan gempabumi ini memiliki magnitudo M6,1 dengan episenter terletak di laut koordinat 19,29° LS; 168,36° BT, pada kedalaman 10 km.

Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas subduksi Lempeng Australia ke bawah lempeng Pasifik.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi ini memiliki mekanisme geser naik (oblique thrust fault)," kata Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono dalam keterangan tertulisnya.

Hasil analisis BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kepada masyarakat pesisir di wilayah Indonesia dihimbau agar tetap tenang.

 

