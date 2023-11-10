Menhan Prabowo Resmikan RS di Papua dan Serahkan Bantuan 164 Unit Kendaraan Dinas TNI-Polri

PAPUA - Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit (RS) Tk. IV Timika Kesdam XVII/Cendrawasih, Papua, pada Jumat (10/11/2023). Selain peresmian, Menhan Prabowo juga menyerahkan bantuan kendaraan dinas sejumlah 164 unit sepeda motor kepada TNI dan Polri.

"Baru saja kita melihat selesainya dibangun Rumah Sakit Tingkat IV Kesdam XVII/Cendrawasih, dan ini rumah sakit saya kira yang baru dibangun, di daerah Timika untuk kepentingan TNI tapi juga terbuka untuk seluruh rakyat sekitar sini," tutur Menhan.

Menhan juga memberikan apresiasinya dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi membangun Rumah Sakit Tk. IV Timika dalam waktu singkat.

"Juga khususnya saya ucapkan terima kasih kepada rakyat Kamoro, suku Kamoro. Karena kalau tidak salah tanah ini dihibahkan oleh Suku Kamoro untuk kepentingan Pemerintah Republik Indonesia," sambung Menhan.

Menhan juga menyatakan bahwa pembangunan rumah sakit akan terus-menerus dilakukan sampai akhir tahun menjadi 26 rumah sakit yang diresmikan. Kemudian di tahun depan, rencana akan ditambah 20 rumah sakit lagi.

“Jadi sasaran kita, cita-cita kita di setiap kabupaten harus ada rumah sakit yang modern yang fasilitasnya cukup. Sehingga, prajurit, ASN dan rakyat kalau perlu tidak usah jauh-jauh. Tapi ada layanan kesehatan dekat mereka,” tegas Menhan.

Selanjutnya, Menhan Prabowo melakukan penandatanganan prasasti RS Tk. IV Timika, yang menandakan bahwa rumah sakit secara resmi telah dapat beroperasi.

Sebelum melaksanakan peresmian rumah sakit, Menhan Prabowo melakukan kunjungan ke Makodim 1710/Mimika dan disambut oleh Pangkogabwilhan III, Pangdam XVII/Cendrawasih, dan Pangkoopsau III. Dalam kesempatan itu, Menhan Prabowo menerima penjelasan dari Pangkogabwilhan III tentang kondisi terkini dari wilayah Papua.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TNI dan Polri, Menhan Prabowo menyerahkan sepeda motor sebanyak 164 unit dengan rincian 70 (tujuh puluh) unit untuk Kodim 1710/Mimika, 3 (tiga) unit untuk Lanud, 3 (tiga) unit untuk Lanal, dan 3 (tiga) unit untuk Polres, 10 (sepuluh) unit untuk Kogabwilhan III, 25 (dua puluh lima) unit untuk Denkav 3/SC Dam XVII/Cendrawasih, dan 50 (lima puluh unit) untuk Yonif 757 Kodam XVII/Cendrawasih.