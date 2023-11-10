Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hari Pahlawan, Relawan Ganjar Ajak Generasi Penerus Teladani Kepemimpinan Soekarno

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |23:19 WIB
Hari Pahlawan, Relawan Ganjar Ajak Generasi Penerus Teladani Kepemimpinan Soekarno
Relawan Ganjar ajak generasi penerus teladani kepemimpinan Soekarno (Foto: Istimewa)




 

OGAN ILIR - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Crivisaya Ganjar yang merupakan Alumni Muda Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Lampung (Unila), mengajak generasi muda meneladani kepemimpinan Bapak Proklamator sekaligus Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno.

Hal itu dilakukan melalui diskusi publik 'Nilai Kepahlawanan Sebagai Refleksi Pergerakan Pemuda' untuk memperingati Hari Pahlawan, Jumat (10/11/2023).

Pada diskusi itu, Crivisaya Ganjar membahas kepemimpinan Bung Karno pada masa kemerdekaan Bangsa Indonesia, serta jasa-jasa para pahlawan yang ikut memperjuangkan kemerdekaan.

Atik Sapitri sebagai peserta diskusi menuturkan pandangannya dalam persepsi milenial terkait sosok Bung Karno. Dia mengaku banyak menyerap nilai-nilai perjuangan Soekarno.

"Bagaimana kita meneladani sosok dari Ir Soekarno, baik dari kepemimpinannya, bagaimana dia menjadi pahlawan, bagaimana perjuangannya dalam kemerdekaan Indonesia," ujar Atik di Taman Pancasila Indralaya, Kecamatan Indaralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel).

Mahasiswi Unsri dari Fakultas Hukum itu menambahkan, para pahlawan Bangsa Indonesia memiliki jasa yang sangat besar dalam mencapai cita-cita rakyat Indonesia.

Karena itu sebagai generasi muda, kata Atik, harus mengenang dan menyerap nilai-nilai perjuangan para pahlawan untuk kemudian menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

