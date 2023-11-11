Dicurhati Emak-Emak di Sumut soal Harga Sembako yang Menjulang Tinggi, Ini Solusi Ganjar

DELI SERDANG - Calon Presiden Indonesia, Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyerap aspirasi masyarakat dalam silaturahmi bersama tokoh masyarakat, agama, petani, budayawan, nelayan dan sukarelawan se-Sumatera Utara di daerah Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 10 November 2023.

Dalam kesempatan itu, sejumlah warga menyampaikan harga bahan pokok naik, diantaranya ibu rumah tangga bernama Rini. Rini menyebut harga beras, telur, cabai dan pupuk naik.

"Harga telur naik Pak, naik Rp2.000," kata Rini.

Warga juga bersorak soal kenaikan harga.

"Beras, cabai juga naik pak," teriak para warga kepada Ganjar.

Ganjar lalu merespon tersebut, dia mencatat bahwa selama perjalanannya di Lampung, Sumatera Selatan hingga Sumatera Utara, masyarakat mengeluhkan terkait dengan harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan cabai yang mengalami kenaikan.

Ganjar menyampaikan perlunya stabilisasi harga dengan memantau harga komoditas, mempercepat distribusi, dan mencari sumber lain.

Dikatakan Ganjar, langkah-langkah tersebut perlu segera diambil agar masyarakat tidak terlalu lama menerima akibat buruk dari kenaikan harga tersebut.

"Memang stabilisasi ini harus segera dilakukan, apakah mulai dengan cara memantau harga komuditas termasuk stoknya, sehingga distribusinya akan bisa lebih cepat, atau mendatangkan dari sumber-sumber lain," ujar Ganjar.

"Itulah yang kemudian bisa kita lakukan. Stabilisasi harus segera dilakukan, karena ini sudah menjadi obrolan-obrolan di masyarakat," lanjut Ganjar seusai pertemuan.