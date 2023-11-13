Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dekat dengan Anak Muda, Alasan BEM PTNU Se-Nusantara Dukung Ganjar-Mahfud

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |17:01 WIB
Dekat dengan Anak Muda, Alasan BEM PTNU Se-Nusantara Dukung Ganjar-Mahfud
BEM PTNU dukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 (Foto : Istimewa)
A
A
A

CIREBON- Dukungan pada pasangan capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD terus mengalir. Kali ini, datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara.

Dukungan itu dinyatakan BEM PTNU dalam acara Resepsi Puncak Hari Lahir Ke-XVI di Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu 12 November 2023.

Awalnya, Presidium Nasional BEM PTNU, Wahyu Al Fajri memberikan baju kepada cawapres Mahfud MD bertuliskan ‘Golfud’ yang kepanjangannya adalah Golongan Mahfud.

Setelahnya, Wahyu mengajak ribuan mahasiwa yang hadir dalam acara Harlah BEM PTNU Se-Nusantara, untuk mengucapkan sumpah pemuda. Kemudian, Wahyu menyatakan bilamana BEM PTNU Se-Nusantara siap mendukung Ganjar-Mahfud.

“Pak Prof Mahfud, tenang saja Pak Mahfud, tenang saja, mahasiswa dan pemuda seluruh Nahdlatul Ulama (NU) seluruh Indonesia bersama Bapak di sini,” kata Wahyu dalam keterangan pers yang diterima, Senin (13/11/2023).

Wahyu menjelaskan alasan mengapa BEM PTNU se-Nusantara, memberikan dukungan kepada Ganjar-Mahfud dikarenakan keduanya dekat dengan anak muda.

“Dukungan ke Ganjar-Mahfud karena mereka berdua adalah sosok yang dekat dengan pemuda dan peduli dengan masa depan pemuda, itu sudah kita rasakan betul,” jelas Wahyu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement