Dekat dengan Anak Muda, Alasan BEM PTNU Se-Nusantara Dukung Ganjar-Mahfud

CIREBON- Dukungan pada pasangan capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD terus mengalir. Kali ini, datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara.

Dukungan itu dinyatakan BEM PTNU dalam acara Resepsi Puncak Hari Lahir Ke-XVI di Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu 12 November 2023.

Awalnya, Presidium Nasional BEM PTNU, Wahyu Al Fajri memberikan baju kepada cawapres Mahfud MD bertuliskan ‘Golfud’ yang kepanjangannya adalah Golongan Mahfud.

Setelahnya, Wahyu mengajak ribuan mahasiwa yang hadir dalam acara Harlah BEM PTNU Se-Nusantara, untuk mengucapkan sumpah pemuda. Kemudian, Wahyu menyatakan bilamana BEM PTNU Se-Nusantara siap mendukung Ganjar-Mahfud.

“Pak Prof Mahfud, tenang saja Pak Mahfud, tenang saja, mahasiswa dan pemuda seluruh Nahdlatul Ulama (NU) seluruh Indonesia bersama Bapak di sini,” kata Wahyu dalam keterangan pers yang diterima, Senin (13/11/2023).

Wahyu menjelaskan alasan mengapa BEM PTNU se-Nusantara, memberikan dukungan kepada Ganjar-Mahfud dikarenakan keduanya dekat dengan anak muda.

“Dukungan ke Ganjar-Mahfud karena mereka berdua adalah sosok yang dekat dengan pemuda dan peduli dengan masa depan pemuda, itu sudah kita rasakan betul,” jelas Wahyu.